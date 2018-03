Procon faz alerta sobre energia pré-paga

Entidades de defesa do consumidor assinaram manifesto contra a modalidade de cobrança

O Procon de Votuporanga disse em nota que a Fundação Procon-SP, ao lado de outras 20 entidades de defesa do consumidor, assinou um manifesto pela revogação da norma que institui a modalidade de energia elétrica pré-paga no país. A medida esteve sob consulta pública da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), até a última segunda-feira, e ainda deverá passar por audiências públicas. Lançada em 2014 pela Aneel, a medida estipula que o consumidor defina a quantidade de quilowatts-hora (kWh) que deseja, bem como a periodicidade de recarga. Além disso, o sistema permite a compra de, no mínimo, 20 kWh de crédito emergencial.

De acordo com o Procon, entre os riscos que a norma oferece para os consumidores estão: o corte imediato de energia elétrica após o fim dos créditos adquiridos; a transferência da responsabilidade e dos riscos da gestão de consumo para o próprio cidadão; a vulnerabilização dos consumidores de baixa renda, incapazes de adquirir créditos rapidamente; e a baixa quantia do crédito emergencial mínimo – uma vez que 20 kWh correspondem à quantidade de energia consumida em 15 dias por uma geladeira, caso nenhum outro equipamento da casa seja acionado.

Em contraponto, entre as vantagens que a modalidade pré-paga oferece às empresas de energia estão: recebimento antecipado; redução da inadimplência; redução de custos com leitura, impressão e envio de faturas; e economia com corte de postos de trabalho. O Procon ainda ressalta que, apesar dessa redução de gastos trazida às companhias, as tarifas cobradas dos consumidores se mantêm iguais às do modelo tradicional pós-pago. Para a Fundação Procon-SP, a energia elétrica é considerada um serviço essencial, previsto pela Lei n° 7783/89, que não dispõe de alternativa imediata em caso de corte. Por conta disso, diversas entidades de defesa do consumidor concordam que a imposição do sistema de cobrança pré-pago configuraria em mais um retrocesso em relação aos direitos dos cidadãos.