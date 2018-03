Região prestigia lançamento de Congresso

Lideranças falaram da oportunidade dos educadores aprimorarem ainda mais seus conhecimentos e incrementar técnicas educacionais

Votuporanga se prepara para sediar nos dias 18,19 e 20 de julho o 5º Congresso Internacional da Educação que reúne mais de 1,2 mil profissionais buscando qualificação e troca de experiências sobre o ensino voltado às crianças. Evento neste sentido aconteceu na sexta passada, no Buffet Dalu, promovendo o encontro com diversas autoridades municipais, representantes de patrocinadores, organizadores, além de Secretários Municipais da Região, Prefeitos e Vice-prefeitos.

Todos comentaram sobre a oportunidade para coordenadores e professores aprimorarem ainda mais seus conhecimentos para incrementar as técnicas educacionais praticadas em sala de aula e também ressaltaram a importância de parcerias público/privadas para investimentos no ensino e na qualificação técnica por parte das Prefeituras.

A coordenadora do ADE, Dra Encarnação Manzano, que também é Secretária Municipal da Educação ressaltou que as crianças são as que mais ganham com este tipo de iniciativa. “É um momento único e muito interessante em que nos fortalecemos, trocamos informações e renovamos as energias para voltar para a sala de aula e oferecer o melhor aos nossos alunos. Agradeço a todos que acreditam neste grande encontro”.

A mesa principal também foi formada pelo prefeito anfitrião João Dado, representando os chefes de Executivo da região presentes; o vereador Rodrigo Beleza representando a Câmara; além das instituições que organizam o Congresso. O prefeito de Tanabi Norair Cassiano representou a AMA – Associação dos Municípios da Araraquarense; diretor Marcos Furini, pelo IFSP – Instituto Federal; pelo Senac, a gerente Eliane Godoi, parabenizada pela idealização das primeiras edições do Congresso; e representando a Unifev, a coordenadora de Pesquisa, Patrícia Maturana.

Um vídeo fez uma retrospectiva do Congresso e mostrou a qualidade dos palestrantes que já passaram pelo evento como o especialista Mozart Ramos, do movimento Todos pela Educação; o astronauta Marcos Pontes; o Conselheiro da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação Francisco Aparecido Cordão; o psicólogo britânico Adrian Ingham; economista-chefe do Instituto Ayrton Senna, Ricardo Paes de Barros; Prof. Dr. António Manuel Seixas Sampaio da Nóvoa, de Portugal; filho do cantor Roberto Carlos, Dudu Braga; e consultor educacional da Inglaterra, Anthony McNamara.

Outras informações sobre o Congresso estão disponíveis na fanpage AdeNoroestePaulista. Interessados em participar, devem falar com as Secretarias Municipais de Educação de suas cidades.