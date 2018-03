SÃO PAULO X CORINTHIANS – Quem venceu mais vezes o Majestoso?

Equipes se enfrentam neste domingo (25), às 16h (de Brasília), no Morumbi, pelo jogo de ida da semifinal do Paulistão

Corinthians e São Paulo voltarão a se enfrentar na semifinal do Campeonato Paulista. O duelo de ida acontecerá neste domingo (25), às 16h (horário de Brasília), no Morumbi. Antes de a bola rolar, o Diário traz pra você todos os detalhes do histórico do confronto. Confira!

Até hoje, as duas equipes já se enfrentaram 335 vezes, com 126 vitórias do Timão contra 102 do Tricolor, além de 107 empates. O time alvinegro já balançou as redes 487 vezes e sofreu 458 gols.

Majestoso: quem ganhou mais pelo Paulistão?

Levando em conta apenas os duelos pelo Campeonato Paulista, a diferença é menor, mas a vantagem também é do Corinthians: 64 triunfos, 57 empates e 57 derrotas. O Tricolor, porém, foi quem mais balançou as redes: 244 contra 237 do time alvinegro.

Quem leva vantagem no Morumbi?

Embora seja a casa do São Paulo, o Corinthians foi quem mais vezes venceu no estádio Cícero Pompeu de Toledo: 50 vitórias contra 36 do Tricolor. O resultado que mais vezes se repetiu, contudo, foi o empate: 57. O Timão balançou as redes 167 vezes contra 158 do adversário.

Na Arena Corinthians, quem leva vantagem?

Inaugurada em 2014, a Arena Corinthians já recebeu sete Majestosos e os donos da casa jamais foram derrotados: cinco vitórias e dois empates. O Timão já marcou 18 gols e sofreu sete.

E no Pacaembu, quem leva vantagem?

No Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho o retrospecto é bem equilibrado: 51 vitórias do Corinthians contra 50 do São Paulo, além de 35 empates. O Corinthians balançou as redes em 220 ocasiões contra 217 do São Paulo.

Tabu em jogo

Em 2017, o Corinthians fechou o ano sem perder nenhum Majestoso. Ainda em janeiro, pela Florida Cup, o placar não saiu do zero no tempo normal e, nos pênaltis, o São Paulo ficou com o troféu do torneio eliminatório.

No Campeonato Paulista foram disputados três duelos. Na fase de grupos, jogando no Morumbi, empate por 1 a 1. Já na semifinal, na casa do São Paulo, o Corinthians venceu por 2 a 0, gols de Rodriguinho e Jô, que já havia deixado a sua marca na partida pela fase de grupos. Na volta, bastou um empate por 1 a 1, com nova bola na rede do camisa 7, hoje no Nagoya Grampus, do Japão, para o Timão garantir vaga na decisão.

Os outros dois Majestosos aconteceram pelo Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, na Arena Corinthians, vitória alvinegra por 3 a 2. Romero, Gabriel e Jadson marcaram para o Timão, enquanto Gilberto e Wellington Nem descontaram para o Tricolor. No returno, sob o comando de Dorival Júnior, o São Paulo foi melhor que o rival, mas ficou no 1 a 1. Petros e Clayson deixaram as suas marcas.

Já no primeiro duelo de 2018, pela fase de grupos do Paulistão, novo triunfo: 2 a 1. Os gols do Timão no duelo disputado no Pacaembu foram marcados por Jadson e Balbuena. Brenner fez o de honra do Tr