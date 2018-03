Mercado de flores cresce no país… 

…, mas portas se fecham no exterior

– Produção interna teve um aumento de 8% em 2017 mas enfrenta dificuldades com as exportações

A produção e o consumo de flores no Brasil está em alta. Em 2017, o consumo teve um crescimento de 15% em algumas regiões, incluindo São Paulo, maior polo produtor do país. Na média nacional, esse aumento foi de 8%, mesma evolução obtida em 2015 e 2016. Quando se trata de mercado externo, no entanto, o cenário é diferente. Com dificuldades de logística e competição de outros países, o Brasil sofre uma retração na exportação desses produtos.

O mercado internacional de flores fatura cerca de US$ 60 bilhões por ano. Em 2017, o Brasil foi responsável por apenas US$ 12 milhões. Em 2008, por exemplo, o país chegou a vender para o exterior US$ 36 milhões em flores. Há quem diga que o país não retomará tão cedo o patamar de exportação de antes.

Um dos principais desafios enfrentados pelo Brasil é o clima, que é desfavorável para o cultivo de espécies de clima temperado. Soluções para isso tem sido encontradas em regiões que sofrem mais com o calor, como a produção de margaridas no Amazonas que abasteceu as floriculturas de Manaus com a flor. Se não bastasse isso, o país vê surgir outros polos competitivos de flores, como Colômbia, Equador, Quênia e Etiópia. A logística para o transporte das flores é ruim e também há uso intenso de mão de obra.

À Folha de S.Paulo, Kees Schoenmaker, presidente do Ibraflor (Instituto Brasileiro de Floricultura), disse ser difícil voltar ao mercado externo, sobretudo porque a cultura de presentear família e amores cresce a cada ano. “Flor não é um produto de primeira necessidade, mas ela é importante para as famílias, e o mercado interno não para de crescer.” Agora, o custo de exportação não vale mais a pena.

Se o mercado exterior o Brasil sofre uma retração, não se pode dizer o mesmo das importações, que no ano passado atingiram o recorde de US$ 40,5 milhões. Holambra, no interior de São Paulo, continua sendo o maior polo produtor do país, sendo responsável por quase metade da produção e comercialização nacional de flores.

Atualmente o Brasil tem cerca de 8 mil produtores de flores e plantas, 350 espécies cultivadas com 3 mil variedades. A principal flor cortada é a rosa, seguida por crisântemos, astromélias, lírios e lisiantos. Já em flores de vaso são as orquídeas, kalanchoe, crisântemos e antúrios.

A expectativa do Ibraflor para este ano é positiva. O instituto espera que 2018 seja melhor financeiramente do que os anos anteriores, tanto pelos indicadores econômicos positivos, apesar de ter preocupação com outros fatores, como com quem assumirá o país a partir de 2019 e a reforma tributária.