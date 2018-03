6 formas de estilizar cabelos curtos

Muitas pessoas se enganam quando pensam que os fios curtos significam ter sempre o mesmo visual. Existem muitas opções de penteados para cabelos curtos, e com um pouco de criatividade e os produtos certos, é possível dar mais personalidade ao cabelo, deixando-o pronto para qualquer ocasião.

Penteados são sempre uma boa ideia

Um bom penteado é a forma mais simples de mudar o visual das madeixas, além de ser uma ótima forma de lidar com o cabelo no bad hair day. Confira algumas ideias de como estilizar os fios curtinhos!

Faça um topete com a franja

Para garantir um visual poderoso e cheio de personalidade, o topete é uma ótima escolha. Para isso, separe os fios da franja. Depois, penteie as laterais do cabelo para trás e utilize um produto para fixar. Se quiser um efeito sidecut, deixe os fios bem rentes ao couro cabeludo. Por fim, jogue a franja para trás e prenda com alguns grampos, de forma que os fios fiquem volumosos.

Crédito: divulgação

Aposte nos fios penteados para trás com volume

Esse penteado clássico fica bem com todos os tipos de cabelo e combina com ocasiões variadas. Basta mudar a roupa e a maquiagem e você está pronta para uma reunião no escritório ou para aquela tão esperada festa.

Para fazê-lo, aplique um produto fixador nos fios e, com os dedos, levante a raiz do cabelo. Depois, com um pente de dentes largos, penteie todo o comprimento para trás. Para finalizar, aplique um spray de alta fixação com efeito seco.

Que tal o wet look?

Esse visual simula o efeito molhado dos cabelos que acabaram de ser lavados. Para obter esse visual, você precisa apenas de gel e pente de dentes finos. Aplique o produto por toda a extensão do cabelo e penteie os fios para trás. Para dar um toque mais charmoso, faça uma risca lateral.

Crédito: divulgação

Não se esqueça dos acessórios!

O acessório faz toda a diferença no visual do cabelo. Você pode optar por um look mais romântico e usar uma tiara ou grampos enfeitados ou pode optar por um estilo mais despojado e usar um lenço ou um turbante. Escolha aquele que mais tem a ver com você!

O lenço vai bem em várias ocasiões

Dependendo da estampa escolhida para o lenço, ele se torna um acessório adequado para muitos momentos do dia a dia. Estampas mais sóbrias podem ser usadas para ocasiões mais sérias, enquanto estampas mais coloridas e alegres podem ser usadas em um almoço com a família ou um dia no parque.

A tiara é muito prática!

Rápida de colocar, a tiara é um dos acessórios preferidos de muitas mulheres, já que dá um toque especial ao look sem demandar muito tempo. Há diversos modelos desse acessório, e o mais legal é ter várias opções em casa para poder escolher a mais adequada para cada momento

Crédito: divulgação

Não se esqueça de utilizar bons produtos modeladores!

Produtos como cera, gel e pomada para cabelo são ótimas opções para finalizar e definir os fios. Eles possuem uma consistência mais espessa e ajudam o cabelo a se manter no lugar certo. Você pode optar por penteados com um efeito molhado, utilizando gel, ou pode apostar em um modelo com o efeito seco.

Para quem deseja um pouco mais de fixação, o ideal é utilizar uma pomada para modelar o cabelo. Mas se o efeito desejado são fios alinhados, mas com um pouco de movimento, a cera é o mais adequado.

Crédito: divulgação

Fique atenta à quantidade de produto utilizado! Para evitar que os fios fiquem pesados e oleosos, o ideal é utilizar o equivalente ao tamanho de uma moeda de um real. Caso seja necessária uma quantidade maior, aplique o produto aos poucos.