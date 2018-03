Confirmado Desfile Cívico para festividades do Dia da Cidade

Representantes de entidades interessadas em participar das festividades poderão se reunir com prefeito nesta quinta-feira (29/3)

Já que em 2017 o desfile foi um sucesso o prefeito quer repetir em 2018

O prefeito João Dado confirmou na manhã de ontem que voltará a promover o evento neste ano, no dia 8 de agosto, feriado de aniversário do munícipio.

Com o intuito de dar início aos preparativos para as festividades, a Prefeitura convida dirigentes e representantes de grupos e instituições interessadas em participar do desfile para uma primeira reunião, a ser realizada nesta quinta-feira (29/3), às 11h, no auditório do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura.

O encontro tem o objetivo de discutir ideias para o evento, além de pôr em pauta detalhes iniciais como estimativa do número de participantes e confirmação de presenças.

De acordo com o prefeito, “o Desfile Cívico é um evento muito especial para toda a população, por conta de seu histórico, que é simbólico para a cidade. Estamos trabalhando para manter viva essa tradição e contamos com a adesão das instituições locais para, mais uma vez, oferecer a todos uma excelente festa”.