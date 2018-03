Homem abusa da própria filha de 13 anos

JALES

Um homem foi preso pela polícia suspeito de estuprar a própria filha em Jales. A mãe da adolescente de 13 anos acionou a polícia, durante a noite de sexta-feira (23), após verificar o que tinha ocorrido com sua filha. Os policiais estiveram no local, sendo registrada a ocorrência de estupro de vulnerável, o responsável pelo crime havia fugido do local.

Imediatamente diligências foram feitas nas imediações e possíveis endereços em que ele poderia estar. Na madrugada de sábado (24), a polícia recebeu uma denúncia, que estuprador estaria com uma bicicleta pela rodovia Euclides da Cunha (SP-320).

O patrulhamento foi realizado e ele foi abordado já no quilometro 594, próximo de Urânia. Enquanto os registros eram feitos na Central de Polícia Judiciária em Jales verificou-se que o indivíduo estava sendo procurado pela Justiça por ele ser autor de um crime de roubo, ocorrido anteriormente. Ele foi levado pra cadeia de Santa Fé do Sul.