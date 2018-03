Meridiano- Servidores municipais fazem paralização

Cerca de 80 funcionários municipais de Meridiano (a 28 km de Votuporanga) entraram em greve nesta segunda-feira (26). Eles se reuniram durante a manhã em frente da prefeitura para protestar.

De acordo com o sindicato que representa a categoria, eles reivindicam reajuste salarial, a volta do pagamento do adicional de insalubridade e do adicional por tempo de serviço. Eles pedem também o direito à cesta básica.

A greve está prejudicando os serviços públicos, já que entre os grevistas estão professores, funcionários da saúde.

A prefeitura disse que vai tentar negociar para que todos voltem ao trabalho e que já está fazendo um estudo sobre o impacto que a reposição salarial vai trazer para os cofres públicos.