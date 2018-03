PAULISTA A2 – São Bernardo, Oeste e XV vão às semifinais ao lado do líder Guarani

Sertãozinho levou gol da Portuguesa e perdeu vaga nas semifinais (Foto Luciano André)

Guarani x XV e São Bernardo x Oeste fazem as semifinais. Osasco Audax e Batatais caíram para a Série A3

Os últimos três classificados às semifinais do Campeonato Paulista da Série A2 e também os dois rebaixados à Série A3 foram definidos neste sábado à tarde quando foram disputados oito jogos válidos pela 15.ª rodada, a última da fase inicial.

O líder Guarani, que já estava garantido, vai ter a companhia de São Bernardo, Oeste e XV de Piracicaba. De outro lado, foram confirmadas as quedas de Batatais e Osasco Audax.

CONFRONTOS E VANTAGENS

As posições finais definiram os confrontos semifinais. O líder Guarani, com 31 pontos, vai enfrentar o quarto colocado, O XV de Piracicaba, com 26 pontos. O time de Campinas tem a vantagem de decidir o acesso em casa, saindo n primeiro jogo. Apenas os dois finalistas vão garantir o acesso à elite.

O outro confronto semifinal será entre o São Bernardo, segundo com 28 pontos, e o Oeste, terceiro com 27 pontos. A vantagem de decidir em casa é do time do ABC. Os jogos de ida vão ser realizados no outro fim de semana, com locais e datas definidas em reunião na próxima segunda-feira na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF).

BOA BRIGA

A briga por três vagas foi acirrada, com alternância de posições durante os jogos. O Guarani confirmou a ponta ao vencer, no Brinco de Ouro, o Votuporanguense, por 2 a 1. O São Bernardo, em confronto direto, empatou sem gols com o XV de Piracicaba. O time quinzista dependeria, então, de outros resultados. Deu tudo certo.

O Sertãozinho empatou em casa por 1 a 1 com a Portuguesa, mas avançaria se tivesse vencido. Terminou com 25 pontos, em sexto lugar.

O Nacional ganhou do Rio Claro, por 2 a 1, e terminou em quinto, também com 25 pontos. O Oeste fez sua parte: foi até a Rua Javari e fez 2 a 1 no Juventus, terminando com 27 pontos.

QUEDA LIVRE

Na luta contra o descenso, também deu a lógica. O Água Santa estava ameaçado, porém, diante de sua torcida fez 3 a 0 sobre a Internacional de Limeira, atingindo os 14 pontos, em 13.º lugar.

Méritos para o técnico Márcio Ribeiro que ganhou os dois últimos jogos, somou seis pontos e manteve o time de Diadema na divisão. Corrigiu um erro cometido na formação do elenco.

QUEM CAIU

Com isso, decretou a queda do Audax que empatou por 2 a 2 com o Taubaté, em Osasco, e fechou a fase com 11 pontos, em 15.º lugar. Sofreu o segundo descenso seguido. Isso depois de ser vice-campeão paulista em 2016.

O Batatais ficou mesmo na lanterna, com 10 pontos ao empatar por 1 a 1 com o Penapolense. O Batatais caiu por falta de estrutura, o que já era visto nos dois anos anteriores quando o time, de forma inacreditável, sempre brigou pelas primeiras posições.