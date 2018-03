PT promete escudo humano para impedir prisão de Lula

“O mínimo que podemos fazer é demonstrar nossa força física”, disse Gilberto Carvalho, ex-ministro dos governos petistas

Os petistas se programam para resistir – fisicamente – no eventual momento da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, caso o Supremo Tribunal Federal (STF) negue habeas corpus ao petista em 4 de abril. A direção do PT e os militantes já organizam algumas estratégias. Uma delas é fazer um escudo humano no momento que forem levar o ex-presidente para a prisão.

“Faremos resistência. A não ser que consigam nos pegar numa cilada. A militância vai fazer um escudo humano em torno do Lula. O mínimo que podemos fazer é demonstrar nossa força física. Mínima. Não aceitamos a prisão de Lula, uma pessoa que é absolutamente inocente, contra quem não se há uma prova e que sofre uma total perseguição jurídica”, disse Gilberto Carvalho, ex-ministro dos governos petistas.

Presente na manifestação da última quinta-feira (22) em frente ao STF, no julgamento do habeas corpus de Lula, Carvalho tem percorrido gabinetes de ministros do tribunal há algumas semanas.

Ele afirmou que existirá esse escudo, nem que seja algo simbólico. A ideia é resistir. Lula teria dado carta branca a essa ação. “Afinal, quem tem as armas são eles, não temos nem um canivete nas mãos”, diz Carvalho.

O petista afirmou ainda que, depois da prisão, nem os militantes nem Lula darão “descanso a eles”. “Não pensem que ele será um preso normal. Não será. Não daremos descanso para eles. Nem Lula dará.”

“O Supremo não chegou a decidir a questão, mas deu um salvo-conduto a Lula, impedindo sua prisão. Assim, mesmo que o TRF-4 decida contra Lula nesta segunda-feira (26), o juiz federal Sérgio Moro não poderá determinar a prisão dele.

“Saí do gabinete de um dos ministros [do STF] e disse a ele: ‘Quero que o senhor saiba que não aceitaremos a prisão do Lula. Temos o direito, pelo menos, a desobediência civil, assegurada pela Constituição e é um dos direitos humanos básicos e universais”, contou Carvalho.

Carvalho foi chefe de gabinete de Lula e ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República no governo de Dilma Rousseff. “Disse aos ministros, alguns têm essa compreensão, se tratar de um processo contestadíssimo. É no mínimo uma imprudência. Não é um caso líquido e certo. Há uma contestação nacional e internacional.”

Para o petista, é mais fácil deixar o Lula livre. “Com Lula preso, as consequências serão imprevisíveis. Ninguém pode dizer hoje o que vai acontecer. Vamos mobilizar a sociedade. E fazer de tudo para que entendam que o país não terá um funcionamento institucional normal com a sua prisão”.