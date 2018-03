São Paulo abre vantagem sobre o Corinthians

Foto Djalma Vassão – Gazeta Press)

O São Paulo voltou a vencer o Corinthians, o que não fazia desde a goleada por 4 a 0 de 5 de novembro de 2016, no Morumbi. Também em sua casa, o time hoje comandado pelo uruguaio Diego Aguirre foi novamente melhor do que o rival (não tanto quanto no ano retrasado) na ensolarada tarde deste domingo, ganhou por 1 a 0 e abriu vantagem no confronto válido pelas semifinais do Campeonato Paulista.

Com muitos desfalques (o Corinthians chegou a perder Rodriguinho, substituído por Emerson Sheik, no aquecimento), as duas equipes subiram no campo com posturas táticas cautelosas. O São Paulo, porém, tinha ímpeto para atacar e foi dominante no primeiro tempo. Acabou recompensado com um gol de Nenê, no último lance antes do intervalo, gerando uma pequena confusão no gramado – o veterano atacante comemorou diante de Fábio Carille, com quem havia discutido pouco antes.

Agora, o técnico corintiano terá que ajustar o seu time para reverter uma nova desvantagem no Estadual na noite de quarta-feira, em Itaquera. Na etapa anterior, em que o São Paulo virou o seu duelo com o São Caetano, o Corinthians saiu atrás do Bragantino. Bastará um empate, por outro lado, para os são-paulinos amenizaram a sina de recentes derrotas em jogos eliminatórios diante do grande rival – foram nove tropeços nos últimos 10 mata-matas.