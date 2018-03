Ação convida população a movimentar-se

Atividades de zumba, dança, sessão de alongamento e treino funcional serão ministradas gratuitamente no Parque da Cultura por profissionais da área habilitados

Da Redação

Com o tema “Seja ativo todos os dias”, ação marcada para o dia 06 de abril no Parque da Cultura, visa estimular a atividade física e as práticas corporais em benefício da saúde.

Para reforçar a importância desse hábito na rotina da vida das pessoas, incorporando mais vitalidade energia ao corpo e à mente, a Organização Mundial da Saúde instituiu em 06 de abril, o Dia Mundial da Atividade Física.

Em Votuporanga, a Secretaria Municipal da Saúde participa no dia, das 18h às 20h, com uma ação especial voltada a toda população interessada em movimentar-se. Atividades de zumba, dança, sessão de alongamento e treino funcional serão ministradas gratuitamente no Parque da Cultura por profissionais da área habilitados. Não é necessário inscrever-se para participar do evento.

O tema desta ação será “Seja ativo todos os dias” e conta com o apoio do Nasf (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) e com as parcerias das Secretarias da Cultura e Turismo e, Esporte e Lazer da Prefeitura de Votuporanga.