  Banco de sangue precisa de doadores

Com o estoque de bolsas cada vez mais abaixo do esperado, doadores são de suma importância todos os dias. Doe Sangue, Doe Vida

Luciana Tambuque

Doar sangue é um gesto de solidariedade e esta atitude, pode salvar até quatro vidas com uma única bolsa sanguínea. Desde que abriu suas portas em Votuporanga, o posto de coleta tem recebido poucas doações, o que consequentemente, prejudica o atendimento aos hospitais que tanto precisam deste sangue.

De acordo com a Santa Casa de Votuporanga, por mês são utilizadas em média 400 bolsas de sangue pela Agência Transfusional do hospital, que além do município, atende também às Santas Casas de Cardoso e Riolândia.

A doação de sangue é de suma importância, pois, diariamente inúmeras pessoas dependem desta atitude. Em Votuporanga, por exemplo, a Santa Casa utiliza bolsas de sangue em vítimas de acidentes, pacientes de hemodiálise, cirurgias, pacientes com doenças hematológicas e câncer.

A necessidade de doadores frequentes e fixos é tanta que, somente em fevereiro, foram utilizadas aproximadamente 100 bolsas para atendimentos de emergência e pronto socorro e o estoque do banco de sangue da cidade está muito abaixo do esperado para todos os tipos sanguíneos. A Santa Casa assegura que não há riscos de pararem com os procedimentos cirúrgicos por conta do baixo estoque de sangue, já que existe um convênio com o Hemonúcleo de Ribeirão Preto que faz a sorologia e liberara para todos os hospitais.