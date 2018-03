Católicos celebram tríduo pascal na Catedral

Missas serão presididas pelo bispo diocesano Dom Moacir; durante as celebrações, os fiéis vivenciarão os mistérios dos três dias sagrados

A Semana Santa teve início com o Domingo de Ramos, no dia 25 – Foto: Divulgação/Catedral de Votuporanga

Os católicos de Votuporanga estão vivenciando a programação da Semana Santa, na Catedral Nossa Senhora Aparecida, desde domingo (25/3), quando foi celebrado o Domingo de Ramos. Nesta quinta-feira (29/3), tem início o Tríduo pascal, que é quando a igreja é convidada a vivenciar os mistérios dos três dias sagrados, relembrando os últimos momentos da passagem de Jesus na terra e a sua ressurreição.

Na Quinta-Feira Santa, a missa que marca o primeiro dia do Tríduo será presidida por Dom Moacir, às 20h. A missa da Ceia do Senhor marca a instituição da Eucaristia na última Ceia e, em função dela, a instituição do sacerdócio ministerial. “Jesus quis dar um sinal visível para deixar claro seu amor até o fim”, lembra o bispo da Diocese de Votuporanga, Dom Moacir Freitas. Na sequência, até às 15h da sexta-feira (30/3), ocorrerá adoração ao Santíssimo Sacramento.

A celebração da Cruz, na sexta-feira (30/3), será às 15h. “Neste momento fazemos memória a Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. É o único dia no ano em que não se celebra a Missa, mas Celebração da Cruz”, explicou o padre Gilmar Margotto, da Catedral Nossa Senhora Aparecida.

Ainda na sexta-feira será realizada a encenação da Via Sacra, às 19h30, na Concha Acústica.

O Sábado Santo (31/3) é marcado pelo silêncio do sepulcro, durante todo o dia. Já a noite, às 19h, os fieis são convidados para a Vigília Pascal, considerada a “Mãe de todas as Vigílias”, sendo, desta maneira, a celebração mais importante do calendário litúrgico cristão, por ser a primeira celebração oficial da Ressurreição de Jesus.

A celebração da Cruz e a Vigília Pascal também serão presididas por Dom Moacir e concelebradas pelo padre Gilmar Margotto.