Elvinho deixa CAV e acerta com o novorizontino

Foto: Thomaz Jannuzzi / Grêmio Novorizontino

Série D do Brasileiro / Novo Horizonte – O meio-campista Elvinho deixa a Votuporanguense e chega ao Novorizontino como novo reforço para a série D do Brasileirão. Elvinho já teve passagens pelo Cfz (Rj), Flamengo (RJ), Tombense (MG), Ituano (SP),Juventus (Sp), Atibaia (SP), Comercial (SP), e recentemente no Votuporanguense, onde disputou a série A2 do Campeonato Paulista. O meia chega feliz ao clube e está focado nos objetivos da equipe: “É uma grande oportunidade de estar aqui, em um grande clube como o Novorizontino, onde sempre, só ouvi boas referências de amigos, treinadores e companheiros de trabalho. Fui muito bem recebido, espero retribuir a todos da equipe. Desafios são feitos para serem superados, por isso vamos trabalhar bastante e se Deus assim permitir, conseguir o acesso a série C”, finalizou.