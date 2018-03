Empresa realiza vídeo institucional com ator de novelas

O ator que já participou de mais de 40 novelas, durante as gravações de um vídeo institucional para a Brucker, que fabrica fornos crematórios para humanos e agora pets

BRUCKER FORNOS/RAYMUNDO DE SOUZA

O ator Raymundo de Souza passou o dia em Votuporanga gravando vídeo institucional para a Brucker Fornos

Rolandinho Nogueira da Brucker Fornos, de olho nas oportunidades comerciais da América Latina e Mercosul; o empresário recebe a imprensa para uma entrevista com Raymundo de Souza

Danilo Liévana de Camargo

A indústria de Fornos Crematórios de Votuporanga, a Brucker, que pertence à família de Rolando César Nogueira realizou durante esta quarta-feira (27) um vídeo institucional sobre a empresa com o ator de telenovelas, Raymundo de Souza.

O artista passou o dia entre gravações nas instalações do Cemitério e Crematório Rosa Mística Jardim das Flores, pelas fabricas da Brucker Fornos e na sede da Rosa Mística.

Ele esteve acompanhado durante as filmagens do empresário e amigo, Rolandinho Nogueira Castrequini.

Encerrada as gravações Raymundo e Rolandinho receberam a imprensa na sede da Aux Empreendimentos, outra empresa da família que cuida de negócios imobiliários.

Raymundo que completa 66 anos em maio próximo disse que a amizade com o Rolandinho nasceu há 20 anos quando a Rosa Mística patrocinou uma peça de teatro dele em Votuporanga. Em troca da gentileza ele virou garoto propaganda da Rosa Mística Planos Assistenciais, desenvolvendo mídias impressas, vídeos e áudios para emissoras de rádio.

Agora, 20 anos mais tarde ele volta para desenvolver um vídeo institucional para uma nova fase da empresa, que fabrica fornos crematórios humanos e a com uma novidade do mercado, os fornos para pets.

O vídeo, produzido pela Galiás Comunicação será impulsionado pelas redes sociais para países da América Latina e principalmente aos que pertencem ao Mercosul.

Equipe da Galiás Comunicação realizou o roteiro e as filmagens do vídeo institucional da empresa

Brucker Fornos: exportações para toda América Latina e países filiados ao Mercosul

Rolandinho está otimista com os rumos da empresa já que este mercado de cremação é uma tendência mundial. “Nossos fornos são extremamente tecnológicos e neles não existem requeimas de gases, é tudo controlado e adaptado à legislação brasileira. No Rio Grande do Sul 27% da população não utiliza mais os sepultamentos convencionais; nos EUA 94% dos falecidos são cremados e no Brasil aquele preconceito que existia, já não acontece mais. Espalhados em território nacional já existem 130 fornos crematórios, fabricados e comercializados pela Brucker”, explica Rolandinho.

O empresário conta que a tendência do mercado de cremação será aumentar cada vez mais, já que um terreno num cemitério fica muito mais caro. “Além de realizar um velório normal, as famílias podem eternizar a memória de seu ente querido com suas cinzas guardadas num pote, para sempre”, explica Rolandinho e completa: “O que me deixa feliz é que todos nossos investimentos acontecem aqui em Votuporanga. Aqui sempre tivemos todo o apoio necessário. Crescemos com nossos negócios numa sequencia de três administrações focadas no crescimento da cidade. Foram prefeitos como o Carlão Pignatari, o Juninho Marão e agora o João Dado, que sempre auxiliaram para que empresas, a exemplo das nossas, invistam na cidade e gerem mão de obra e criem desenvolvimento. Não posso deixar de ressaltar a administração séria e responsável que o prefeito João Dado vem realizando em Votuporanga. Sinto muito orgulho em morar aqui”, finaliza.

Raymundo e o FLIV 2018

A visita que foi realizada pelo ator Raymundo de Souza na quarta-feira em Votuporanga não ficou apenas nas filmagens. Rolandinho levou o ator ao gabinete do prefeito João Dado, onde engatilharam a vinda da peça teatral (comédia) “Um Casamento Feliz” para o FLIV 2018.

Teatro ou TV

O ator durante a entrevista conta que atua na televisão e no teatro, não tem preferencia por um ou outro, mas no palco consegue interagir com a plateia e isso lhe traz muita satisfação.

Ele conta que o papel que mais ele gostou de fazer foi na novela ‘Sinhá Moça’, onde ele representava Dimas, o filho do Barão. Teve também outro personagem que lhe deu muita alegria que foi em Pedra Sobre Pedra em que ele era o alcoólatra, Ednaldo.

Em seus quase 40 anos de profissão ele atuou em mais de 40 novelas nas redes Globo, Sbt, Cultura, Record, Manchete, Bandeirantes, além de ter participado em 4 filmes e em peças teatrais.

Suas ultimas participações em novela foram: Belaventura, A Terra Prometida e Os Dez Mandamentos todas apresentadas pela Rede Record.

Política

Tema do momento, já que muitos artistas politizados defendem a inocência de Lula e o golpe de Temer; indagado sobre a possibilidade de ele ser petista, foi enfático: “Eu apoiei o Lula no começo, a sua ideologia, o seu compromisso com as classes menos favorecidas, mas infelizmente ele se perdeu pelo caminho. Eu odeio falar sobre esse tema, mas fotos minhas no meu Instagram onde eu aparecia abraçado ao Lula deletei, rasguei fotos, joguei quadros fora. Lula se tornou o maior câncer deste país. É um ladrão, safado… é isso!! É essa a minha opinião!”.

Sobre a Lei Rouanet ele se diz muito triste, “É um projeto que poderia ser maravilhoso para os artistas, mas existem muitas sacanagens entre os processos e sempre tem aqueles que saem com comissões de 30 a 40% do que poderia tornar real muitos projetos artísticos de qualidade”, confessa.

Atualmente Raymundo de Souza está na ‘estrada’ com a peça “Um Casamento Feliz”, comédia dirigida por e apresentada por Eri Johnson, Renato Rabelo, Rayane Morais e João Lima Jr. A trupe começou uma temporada em São Paulo, mas atualmente se apresenta no teatro Vanucci, Shopping da Gávea, Rio de Janeiro.

Raymundo atualmente se apresenta na comédia Um Casamento Feliz, que deverá fazer parte do FLIV 2018