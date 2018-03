PM de Votuporanga apreende menor por tráfico

Durante patrulhamento pelos bairros Estação e Palmeiras I, a equipe de policiais deparou-se com dois indivíduos: um a pé e outro numa motocicleta preta, no cruzamento da Avenida Conde Francisco Matarazzo com a rua Presidente Dutra.

Ao perceberem a aproximação da viatura policial, o motociclista entregou algo ao indivíduo que se encontrava a pé e se evadiu em seguida. O que estava a pé tentou se embrenhar na Favela por meio de uma viela que existe no local, mas os policiais o pegaram e o identificaram como R.H.N.F. de (17 anos).

Em busca pessoal foi localizado no bolso da bermuda do adolescente R$ 10,00 e cinco invólucros (porções) aparentando ser “maconha”. Ao ser indagado o adolescente confessou que vendeu uma porção ao motociclista e recebeu o valor de R$ 10,00 que trazia consigo.

Evidenciado o tráfico, o adolescente foi apreendido e encaminhado juntamente com os objetos à Central de Flagrantes de Votuporanga, onde o delegado plantonista registrou o boletim de ocorrência como “Ato infracional/tráfico de drogas”, ficando o adolescente apreendido à disposição da Vara da Infância e Juventude. A mãe dele compareceu à Delegacia, e ficou ciente do crime cometido pelo seu filho.