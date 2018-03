PR intensifica fiscalização nas rodovias da região

OPERAÇÃO SEMANA SANTA

Operação Semana Santa começa nesta quinta-feira, e vai até o próximo domingo

As polícias rodoviárias Federal e Estadual intensificam a fiscalização nas rodovias da região com a Operação Semana Santa 2018. Com início nesta quinta-feira, 29, na malha viária estadual a operação vai até o próximo domingo, 1°.

O foco da ação estará na prevenção de acidentes, com aumento da fiscalização dos limites de velocidade, embriaguez ao volante, ultrapassagens perigosas e o tradicional uso do cinto de segurança, que ainda rende inúmeras multas aos motoristas. O uso de assentos infantis também terá fiscalização redobrada.

Entre as dicas de segurança aos condutores estão o ato de verificar os pontos de parada com antecedência, a documentação do veículo, o estado dos pneus do automóvel e a não ultrapassagem em locais proibidos.

A polícia também deve redobrar a fiscalização sobre motoristas que ingerirem bebidas alcoólicas e se arriscarem pelas estradas. O motorista que for flagrado dirigindo sob a influência de álcool poderá ser penalizado com multa de R$ 2.934,70, além de retenção do veículo e suspensão do direito de dirigir por doze meses.

Os policiais rodoviários fiscalizarão o consumo de bebidas alcoólicas ou de substâncias de efeitos análogos nas Operações Direção Segura (ODS) promovidas por todo o efetivo nas fiscalizações de trânsito e durante o atendimento de eventuais acidentes de trânsito.