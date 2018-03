Realizada a 1ª Oficina de Cadastro Arbóreo

Prefeito João Dado acompanha plantio de árvores no Dia do Meio Ambiente

Encontro teve como objetivo capacitar os servidores para efetuar o cadastro de forma eficaz e constituir o Inventário de Arborização Urbana

Servidores da Saev Ambiental participaram da 1º Oficina de Cadastro Arbóreo, realizada neste mês na sede da autarquia pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental e Sustentável (Cidas). O encontro teve como objetivo capacitar os colaboradores para efetuar o cadastro de forma eficaz e constituir o Inventário de Arborização Urbana, que traz inúmeros benefícios para a cidade, entre eles, arborização de qualidade. No entanto, para que isso ocorra é necessário planejamento e conhecimento do patrimônio arbóreo do município.

“A amostragem dessa arborização varia de acordo com os objetivos do inventário, dos recursos disponíveis, das tipologias florestais e sua variabilidade. Por meio dele podemos descobrir os principais problemas de cada espécie e fornecer informações para novos plantios e adequação de práticas de manejo”, explicou o superintendente adjunto da Saev Ambiental, Marcelo Zeitune. Além disso, o inventário serve também para quantificar custos, realizar programas de conscientização ou educação ambiental e, com a divulgação dos resultados, buscar apoio da população.

Cidas

O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental e Sustentável (Cidas) é a união de 13 municípios da região que formam uma entidade voltada para o desenvolvimento e execução de ações e projetos ambientais sustentáveis. O Cidas busca soluções alternativas de gestão para promover eficiência dos serviços públicos com responsabilidade socioambiental. Fazem parte do Consórcio os seguintes municípios: Américo de Campos, Pontes Gestal, Paulo de Faria, Cardoso, Álvares Florence, Parisi, Pedranópolis, Meridiano, Valentim Gentil, Votuporanga, Cosmorama, Nipoã e Jaci.