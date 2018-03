Só quem sonha (con)segue

Orlando Ribeiro*

Alguém, certa vez, com muita propriedade, disse que o homem começa a morrer quando para de sonhar. Já um poeta português, Sebastião da Gama, foi ainda mais explícito ao escrever que “pelo sonho é que vamos”. E é a mais pura das verdades, pois são os sonhos que comandam a nossa vida, como um outro poeta também rimaria. Na verdade, desde criança, em meio aos nossos feitos imaginários de super heróis ou de artistas de cinema, são os sonhos que nos guiam. Depois, quando adultos, o sonhar nos impulsiona às conquistas e quanto mais sonhamos, mais nos tornamos capazes de realizar nossos desejos. Mas, os sonhos mais poderosos são aqueles que sonhamos acordados, pois dormir e só sonhar, não conduz a nada. É preciso juntar imagem e ação – imaginação e atitude, aí a coisa desenrola. E não vale ficar guardando sonhos, é preciso sempre ter sonhos novos, sonhos de vida, e atirar nos abismos os sonhos rasgados, inalcançados, irrealizados. Esquecer o que foi, para sonhar o que será! Afinal, o que pode ser “impossível” hoje, amanhã não o será, porque se você pode sonhar e acreditar, pode acontecer. Vivemos em um universo infinito, de infinitas possibilidades. Basta se abrir e trabalhar para e por elas.

Sonhar é muito bom para a alma, alimenta o espírito e dá uma nova cor a cada novo dia. E o mais espetacular: todo mundo pode, sonhar é um direito universal. Dizem que até os cães sonham. Vou mais além, mais que um direito, sonhar deveria ser um dever, uma obrigação mesmo, um compromisso lavrado no dia do nosso despertar. Veja os tristes, eles não sonham. Sonhar faz falta e faz falta sonhar. Já pensou uma goiabeira sem goiabas? Pois é isso que uma pessoa que não sonha é: uma árvore sem fruto, um jardim sem flor, um oceano sem peixes, um céu sem pássaros. É por essa razão que na noite do dia 31 de dezembro, não desejo nada, nem dinheiro e nem casa nova, eu sonho. Não gasto dinheiro com fogos, pois nenhum rojão vai iluminar meu ano futuro. Até porque o ano novo não garante uma nova vida. Quem deseja mudanças, sabe que é preciso muito mais do que virar uma folhinha no calendário, precisa abandonar velhos medos e encarar novos desafios. Não querer que os próximos meses nos surpreendam e sim, a gente mesmo se surpreender a cada mês. Sonhar, acreditar e seguir. Se minha vida tivesse uma bandeira, o lema seria este: “Sonhar e ousar”, pois quem deseja um novo tempo deve sonhar com o tempo de fazer acontecer.

E pior do que não sonhar é sonhar com nada. Aí é osso mesmo. Sonhar com nada é próprio de quem desistiu, desacreditou, desarmou, que baixou os olhos e só enxerga o chão. Esses não sonham e, que grande tragédia, vivem dos sonhos dos outros. Entregam-se ao pesadelo em vida. Levantam a bandeira da rendição no campo de batalha, sem pelejar. Passam pela vida. Então, vamos sonhar hoje, amanhã e sempre. Sonhar com dias melhores, com uma vida melhor, com a viagem mais deslumbrante, com um novo amor ou com novos romances com a mesma pessoa, sonhar com um mundo de gente melhor do que os palhaços deste mundo. O sinônimo de sonhar é acreditar e quem acredita, segue e consegue. Só acha puro, quem garimpa. Sonhar acordado é deseja muito alguma coisa que devemos crer ser possível conseguir. Os sonhos que nos alimentam, nos dão força e alento para a caminhada. E o que é melhor de tudo: Não custa nada sonhar.