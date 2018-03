THUI SEBA: Câmara aprova homenagem com denominação de avenida

Thui Seba terá seu nome eternizado numa avenida de Votuporanga; Projeto de Meidão foi aprovado por unanimidade

A Câmara aprovou na última segunda-feira, dia 26, o projeto de lei de autoria do vereador Meidão (PSD) que denomina de avenida José Augusto Vanzella Seba -advogado falecido recentemente, conhecido como Thui.

O projeto foi aprovado por unanimidade pelo plenário da Câmara e agora retorna ao Executivo para ser sancionado e valer os efeitos. A citada avenida fica Parque Residencial Ferrarez

Durante a votação do projeto, o vereador Meidão usou a tribuna da Casa Legislativa e falou sobre a trajetória do jovem Thui Seba – morto tragicamente vítima de homicídio em São José do Rio Preto. “Um jovem que deixou sua história em Votuporanga, de tradicional família, pessoa muito querida e conhecida em nossa comunidade”, destacou Meidão.

O homenageado

José Arthur Seba, carinhosamente conhecido como Thui Seba, nasceu em Votuporanga no dia 13 de abril de 1985, faleceu no dia 19 de julho de 2017, aos 32 anos de idade.

Filho mais novo de família tradicional de Votuporanga, do atual secretário de Planejamento Jorge Augusto Seba e de Rosely Vanzella Seba e irmão do médico Jorge Luiz Vanzella Seba.

Thui era advogado, casado com Juliana Masson Seba e deixou uma filha, Julia Masson Seba, com um ano de idade. Sempre teve enorme amor compartilhado com toda sua família, incluindo avós, tios e primos.

Estudou no primeiro e segundo grau na Escola Piconzé de Votuporanga e se graduou em Direito na Facamp em 2008, cursou especialização em Direito Tributário e iniciou sua carreira em Direito Empresarial em São Paulo durante cinco anos.

Após o casamento, fixou residência em Rio Preto e estava iniciando sua carreira profissional naquela região. Filho, irmão, tio esposo e pai amoroso, deixou um vasto círculo de amigos em nossa cidade, que lhe prestam até hoje homenagens, pelo seu jeito humano, simpático, carinhoso e leal. “Deus está cuidando dele, para que ele possa cuidar de todos aqueles a quem ama. Thui Seba foi pessoa muito querida e conhecida em Votuporanga, portanto, nada mais justo essa homenagem por esta Casa Legislativa, tendo seu nome lembrado e eternizado em uma via pública de Votuporanga”, justificou Meidão.