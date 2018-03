Balé Municipal reapresenta “A Encantada Fábrica de Doces”

Espetáculo será realizado na Concha Acústica, na próxima sexta-feira, a partir das 20h30, com entrada gratuita a toda população

Na próxima sexta-feira (6/4), o Balé Municipal da Prefeitura de Votuporanga traz de volta ao palco da Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado” as coreografias do 24º Festival de Dança “A Encantada Fábrica de Doces”. O espetáculo terá início às 20h30, com entrada gratuita a toda a população.

Protagonizada pelos alunos do projeto, mantido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a apresentação traz ao público 16 números de dança inspirados em doces típicos de festas infantis, como balas de coco, pirulitos, confetes, cupcakes, algodão doce, sorvete, bolos e chicletes. A direção geral e artística do espetáculo é assinada pelas professoras Márcia Cristina e Juliana Zoccal.

As coreografias contarão com a participação de alunos de diversas faixas etárias, com idade a partir de 5 anos. No roteiro, constam números de balé clássico, dança contemporânea, jazz e baby class – todos criativamente adaptados ao tema proposto.

Balé Municipal

As aulas do Balé Municipal acontecem em dois locais: o Centro Social Urbano (CSU), localizado na região sul da cidade; e a Sala Multiuso do Ginásio “Mário Covas”, na zona norte. São várias turmas, com aulas nos períodos da manhã e da tarde, em diversos horários.

“O projeto é aberto a toda a comunidade. Atendemos pessoas de qualquer faixa etária acima dos 5 anos”, informou o secretário de Esporte e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha.

Ainda de acordo com o secretário, dentre as inúmeras opções de escolinhas de base da Secretaria, o balé está entre as que mais apresentam demanda de interessados, comprovando a qualidade das aulas oferecidas.