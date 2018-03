Bianca Bin: “eu tive uma criação muito machista”

FAMOSOS

A atriz falou sobre a importância de contar a história de Clara em O Outro Lado do Paraíso

Por Márcio Gomes

Bianca Bin está com tudo. Aos 27 anos, a atriz vive a sua primeira protagonista do horário nobre e não esconde que tem se emocionado com o trabalho em O Outro Lado do Paraíso. Ela conta sobre a importância de se trazer à tona o tema da violência contra a mulher, chorou ao relembrar alguns relatos e afirmou que agora o momento é nosso!

LEG: Bianca Bin é Clara em O Outro Lado do Paraíso (Raquel Cunha/Globo)

MG: Por causa da personagem Clara, você dá voz a milhares de mulheres que sofrem com a violência doméstica. Como é a reação das pessoas na rua?

BIANCA BIN: Eu tenho ido à padaria, ao médico, e encontro pessoas que assistem à novela. É lindo ver o número de mulheres que me procuram e falam que sofrem com esse tipo de violência. Elas abrem o coração, suas vidas, e me contam seus relatos. Fico muito mexida. Muitas mulheres sofrem esse tipo de violência e demoram a denunciar porque elas têm vergonha ou medo, e o que a gente deve fazer não é julgar, mas acolher.

MG: Teve algum relato que tenha mexido mais com você?

BIANCA: São muitas as histórias… Quando as mulheres me falam que apanhavam, eu pergunto: ‘mas é muito?’ Uma delas chegou a me responder que o marido quebrou o seu maxilar. (Bianca se emociona e fica com os olhos cheios de lágrimas) Então a violência, para mim, ainda é muito chocante. Eu, Bianca, graças a Deus nunca passei por isso e espero nunca passar. A nossa função na novela também é social, é de informar as mulheres sobre essa violência.

MG: Você acredita que o homem que traz esse tipo de perfil violento consegue se regenerar?

BIANCA: Eu acredito no ser humano. Sinto a dor dessas mulheres na pele quando escuto seus relatos, mas acredito na regeneração. No entanto, o homem que faz isso com a mulher deve seguir o caminho dele de luz, de amor e nunca mais fazer isso com mulher nenhuma. É como a história do Gael (Sérgio Guizé) com a Clara. Acho que já está contada.