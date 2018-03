Coienca cobra melhorias no Boa Vista

Para o vereador, o bairro se encontra abandonado –

O vereador Marcelo Coienca disse na Câmara que o bairro está abandonado. “Parece que o Boa Vista está sendo rejeitado pelo município. Não dá para considerá-lo como bairro de Votuporanga. Não estou culpando a atual Administração, mas a partir do momento que colocamos em nossos compromissos a promessa de ‘cuidar da população’, temos que cumprir”, afirmou.

Coienca aproveitou a presença no plenário do vice-prefeito, Renato Martins, e direcionou a ele as reinvindicações dos moradores do bairro.

Segundo o vereador falta iluminação adequada, mas elogiou a pavimentação asfáltica do local. “Lá precisa de roçagem nos canteiros; pintura e sinalização nas ruas; retirar entulhos, entre outros problemas que encaminharei ao Poder Executivo”.

A respeito dos entulhos Coienca até concorda que são os próprios moradores que jogam lá. “Infelizmente os bons pagam pelos ruins”, disse. O vereador acredita que o bairro também precisa de uma creche. “Quero pedir para a secretária da Educação, Encarnação Manzano, que se informe com os munícipes, a respeito de uma queixa a respeito dos motoristas de algumas vans escolares que fazem manobras de alto risco para adentrar na rodovia Euclides da Cunha, em local proibido”, denunciou.

Bicicletário

O mesmo vereador fez uma indicação ao Poder Executivo, para que através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, promova a instalação de bicicletários próximo ao SanSaúde e ao Velório Municipal “Aldo Zara”, tendo em vista que uma das principais propostas do Plano de Mobilidade Urbana do Município é a utilização da bicicleta pelos munícipes. Segundo Marcelo, não existem lugares apropriados para o estacionamento desses veículos, o que gera diversos transtornos aos ciclistas. “O combustível em Votuporanga está um absurdo, e com isso, muitas pessoas estão andando de bicicleta. Nada mais justo do que proporcionarmos melhores condições a estes ciclistas”, ressaltou.

Lombada

Outra indicação feita pelo vereador Marcelo trata sobre a instalação de um redutor de velocidade (lombada), na rua Thomaz Paes da Cunha Filho, próximo ao n° 2471, no bairro São João, (em frente à Mão Amiga). De acordo com Marcelo, muitas pessoas transitam por aquele local sem prestar atenção, apresentando diversos riscos para o trânsito.

Baleia Rossi

Marcelo Coienca mostrou algumas fotos de uma recente visita na cidade de Taquaritinga, onde se encontrou com o Deputado Baleia Rossi e visitou o Hospital do Olho e a Santa Casa. Durante o encontro do vereador com o deputado, ele aproveitou para pedir recursos para o município de Votuporanga. “Pedi uma emenda para a Praça do Tobogã, de R$ 350 mil. É difícil conseguirmos emendas, mas tentarei até conseguir. Isso não é politicagem, é interesse no bairro. Também pedi subsídios para a Agricultura Familiar”, concluiu.