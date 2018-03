“E aí pah!” Nasce mais um livro do Arthur

Gabi Carvalho conta como o livro nasceu

Viver: Manual de Instruções – Crônicas de Arthur Carvalho adaptadas para os quadrinhos

Danilo Liévana de Camargo

O lançamento do livro aconteceu no último dia 15 de março (domingo) no Centro de Cultura e Turismo Marão Abdo Alfagali e os velhos companheiros do Arthur estavam todos lá para assinar a obra e ainda aqueles que foram para dar aquele abraço nas suas duas mulheres, a Telma e a Gabi.

Arthur Carvalho gostava de escrever crônicas e neste Diário elas eram publicadas, aí chegou um dia, como ele mesmo dizia: e “Pah!” ele foi morar no andar de cima, mas sua obra ficou.

Aí a sua filha Gabriela e sua esposa Telma e mais inúmeros amigos cartunistas do escritor resolveram criar o livro “Viver: Manual de Instruções” com as crônicas do Arthur, só que adaptadas em quadrinhos.

A Telma Carvalho fala um pouco dos ‘caras’ que jogaram toda a irreverencia e bom humor do Arthur nos quadrinhos: “Orlando Pedroso, ilustrador da Folha de São Paulo; Orlandeli, um contador de histórias dos melhores como Grump, Daruma; Érico San Juan, nosso piracicabano, designer gráfico, locutor e cartunista, nossa referência quando o papo é o Salão de Humor de Piracicaba; Spacca, ilustrador, cartunista que dispensa apresentação, mas preciso falar da HQ que fez sobre a história da aviação, “Santô” que é o que mais gosto; Custódio, meu irmãozinho mais próximo, esse querido tem uma trajetória grande com sete livros publicados nacional e internacionalmente; Fernandes, cartunista, caricaturista (a meu ver o melhor do Brasil), chargista e quadrinista; Gilmar, tem seus trabalhos publicados em grandes veículos como Diário de S.P., Folha de S.P, Você S/A, O Pasquim, entre muitos outros e Vinícius Cineli, que é o único que não fez história pessoal com o Artur, mas já entrou para sua história pois ilustrou uma crônica a convite de minha filha, é escritor, quadrinista e ilustrador”, completa.

O ‘neto do Arthur e da Telma’ concebido pela Gabi

Já a Gabi pensou em fazer um agradecimento: “Sei lá, escrever era com o meu pai. A gente fica pensando que escrever é fácil quando lia as crônicas dele. E aí.. PAH! Botam a gente para escrever. ‘Ela é filha de escritor, está no sangue!’ Pura baboseira, se conhecimento fosse passado pelo sangue não tinha tanta música ruim por aí. Enfim… os agradecimentos… Já agradeci todo mundo pessoalmente lá no lançamento! Pessoas muito queridas estavam lá. Amigos meus, da minha mãe e de meu pai. Obrigada de novo pessoal!”

Gabriela fala sobre projeto

“Tudo começou com meu pai e o Custódio, um dos cartunistas que ilustraram o livro. A ideia do projeto deu-se em 2011, eu não sabia direito o que estava acontecendo até que a prefeitura de Votuporanga cogitou em fazer uma lei de incentivo cultural. Meu pai se animou e deu para mim a incumbência de montar o projeto para concorrer essa lei. Infelizmente, ao se concretizar a lei, o Bolsa Cultura, meu pai já havia falecido, mas mesmo assim em 2013 fiz a primeira tentativa de concorrer a essa bolsa. O projeto foi aprovado, mas infelizmente ocorreu um problema com a gráfica e não foi dessa vez. Tentei outras vezes, mas somente no ano de 2017 o projeto começou a andar novamente. Já havia desistido, mas um colega de trabalho meu, também desenhista, me incentivou a retomar o projeto. O apoio foi tão grande que ele entrou para o time de cartunistas a ilustra as crônicas de meu pai através de quadrinhos”.

Gabi conta como foi a definição dos textos para cada artista: “Foi entre eles mesmos, o Custódio e meu pai. Escolheram meio que a esmo as crônicas que mais gostavam e fizeram a distribuição entre o time de artistas. No dia de autógrafos, muitos deles nem se lembravam de que havia ocorrido dessa maneira. Se identificaram tanto com as crônicas destinadas a eles que pensavam que eram eles que haviam decidido. Os textos do meu pai já haviam sido transformadas em TV, teatro e a adaptação para os quadrinhos foi muito especial, já que ele era um admirador desse tipo de arte. O acervo de quadrinhos dele é enorme e muito rico, uma herança inestimável que recebi.”

A filha do Arthur reforça: “Os jovens e a população de hoje em dia estão lendo cada vez menos. Com a expansão de redes sociais, querem textos rápidos e ilustrados. Com isso os quadrinhos seriam o caminho mais rápido de levar às pessoas a leitura. No livro Viver: Manual de Instruções, os quadrinhos vêm primeiro e as crônicas depois, com isso, creio eu, que ficarão curiosos em ler o original após a “leitura rápida” do HQ e quiçá, outras crônicas dele. Meu pai era escritor e também desenhava muito bem. O livro mostra a fusão destas duas paixões dele”, finaliza.

Politicamente criativos

Os cartunistas pela Esquerda e os da Direita

“Salve lá Arthur!! Onde quer que esteja!!!”

Telma, esposa de Arthur abre o coração

Telma Carvalho esposa do Arthur Carvalho não esconde a emoção de ter ajudado na criação da obra e por ter convivido 27 anos ao lado dele

“Artur era um cara surpreendente… Tinha uma intimidade com as palavras, uma cabeça criativa não convencional, e era um artista plástico paradigmático. Como em nossos 27 anos de convívio ele transitou por desenhos e escritos, vejo com muita naturalidade as crônicas dele adaptadas… Quem o conheceu pode falar da forma exagerada e emocionante que contava um simples episódio que aos olhos de todos não tinha menor relevância, mas a forma que ele contava fazia com que todos entrassem na história e se identificassem com o ocorrido.

Sinto que ele faz isso em todas as instâncias, quando escrevia ou quando falava acabávamos enxergando o que vemos nos quadrinhos. Muitas vezes ele mesmo já fazia suas histórias em forma de quadrinhos, tem até uma no livro, já vi seus escritos virarem peça de teatro, trechos em materiais didáticos como do Anglo, estampados em grandes sites como o Carta Maior, na Universidade de Coimbra e até uma denúncia veio ao conhecimento dele que, não me lembro bem a região, mas tinha uma pessoa que descaradamente pegava o texto dele e assinava como se fosse de sua autoria.

Agora pensando nele, e o carinho e admiração que ele tinha por esses autores que ele próprio escolheu, posso afirmar que é um privilégio, uma honra ter as crônicas dele adaptadas… Acredito que terá muitas pessoas que descobrirá o Artur através desse livro de HQ. E por isso e por outras milhões de coisas mais, sou grata a esses autores que hoje também me apropriei como meus amigos.

Serviço:

Livro: “Viver: Manual de Instruções” – Crônicas de Arthur Carvalho adaptadas para os quadrinhos

Para comprar: O livro está sendo vendido a R$35,00, somente pelosa whatsapps (17) 99714 – 7470 (Gabi) ou (17) 99705- 5252 (Telma). O Arthur agradece!