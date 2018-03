Ferrari faz suspense com Valentino Rossi

Fórmula 1

Nove vezes campeão mundial de motovelocidade testou diversos carros de Fórmula 1 da equipe italiana entre 2004 e 2010, e seus tempos chamaram a atenção até de Michael Schumacher

Ferrari deixou seus fãs com uma pulga atrás da orelha na última quarta-feira ao publicar uma foto e um vídeo nas redes sociais com Valentino Rossi. O vídeo tem imagens da pista particular de testes da equipe italiana, em Fiorano, e de repente o nove vezes campeão mundial de motovelocidade aparece sentado na escada da casa na qual ficava o escritório do comendador Enzo Ferrari, morto em 1988. Num dos degraus, uma pergunta enigmática:

“E se nós tivéssemos tentado?”

Pois bem, não foram poucas as vezes que Rossi testou carros da Ferrari. Entre 2004 e 2010, o italiano experimentou diferentes carros e, por exemplo, num teste em Valência (Espanha) com outros 15 pilotos, ficou a menos de um segundo da marca estabelecida por ninguém menos do que Michael Schumacher, que estava no auge da forma.

“Não me lembro exatamente quantos testes fizemos com o Valentino Rossi na Ferrari, mas foram pelo menos sete. No primeiro, Valentino entrou na pista e completou dez voltas, na última delas, fez um tempo incrível. Lembro que Michael Schumacher, que estava comigo em telemetria, olhava estupefato, quase incrédulo”, revelou o ex – engenheiro Luigi Mazzola.

Pelo menos por enquanto, a Ferrari não explicou a ação com Rossi. Aos 39 anos, Valentino recentemente estendeu seu contrato com a Yamaha na MotoGP até a temporada de 2020. O italiano foi o terceiro colocado na prova de abertura da temporada 2018, no Catar.