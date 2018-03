Idoso morre em hotel de Mirassol

Um idoso, de 74 anos, foi encontrado morto em um hotel, no bairro Portal, na quarta-feira (28), em Mirassol.

O homem estava hospedado desde o início da semana no hotel.

Segundo a Polícia Militar, o homem estava hospedado no hotel desde o início da semana e a recepcionista estranhou o fato dele sair do quarto. Ela tentou interfonar, no entanto, não foi atendida. Ao entrar no quarto, encontrou a vítima sem vida.

O homem era morador da cidade de São José del Rei (MG). Aparentemente nada foi levado. A polícia encontrou R$ 36,20 entre os pertences e descartou a suspeita de latrocínio.

A investigação deve apurar se a vítima tinha problemas cardíacos.