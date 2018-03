Indiferença – uma doença que mata

Olga Balbo Ferreira Fontes *

Esta poderosa doença está presente em toda história dos seres humanos, ela é de fato milenar. Já nos relatos bíblicos a indiferença é apresentada como um comportamento que impede a vida, a salvação do outro, a cura e os gestos de solidariedade. Mas, afinal, o que é indiferença? Seria um desvio de comportamento, um costume, uma forma de sobrevivência, um mecanismo de defesa, de resistência, ou consequência do egoísmo e do medo? O fato é que todos nós, uns mais outros menos, somos indiferentes, passamos ao largo de muitas coisas, realidades, fatos, pessoas, e em algumas situações, até de nós mesmos.

A indiferença tem um poder devastador. Ela é a companheira doentia do dominador e também do opressor, dos que preferem as desigualdades, a violência, o ódio e a morte. Os indiferentes, de uma forma ou de outra, ferem, rejeitam, excluem e por fim, matam. E, pensando nisso, está correta a conclusão: o contrário do amor não é o ódio, mas a indiferença.

Sabemos que a vida contemporânea exige muito de todos nós, isso prejudica nossas relações pessoais, mas observando o comportamento das pessoas em geral, surgiu uma pergunta: quão valiosos, somos de fato para outras pessoas? Logo me vieram a lembrança inúmeras situações. Lembrei do morador de rua sendo queimado vivo sem nenhuma consideração pela sua história de vida. Lembrei das imensas filas nos postos de atendimento de saúde e de quantos já se foram sem ao menos ter um atendimento humano e decente. Lembrei da esposa que matou e esquartejou o marido, ainda vivo. Lembrei da filha que colaborou para o assassinato dos próprios pais e finalmente lembrei também da crueldade que tenho visto para com os animais…

Nesses momentos, por mais que a gente queira ter uma visão esperançosa em relação ao homem, fica difícil! Parece-me que realmente vivemos numa era de total indiferença para com a dor e o bem estar do próximo, seja ele humano ou não. Questionei também, quais seriam as possíveis causas de tudo isso e confesso não encontrei nada que de fato justificasse nosso comportamento tão cruel. Difícil de admitir, mas somos assim: maus por natureza! Nossas relações são interesseiras e por simples questões de conveniência, de modo que só nos aproximamos das pessoas e mantemos alguma relação com alguém, se houver algo dela que se possa usar. Parece-me que as relações humanas, seguiram as lógicas comercias e assim, todos nós nos tornamos mercadorias e de bem pouco valor!

Somos tão somente importantes e amados na medida em que temos muito dinheiro no bolso, um belo sorriso constante no rosto, uma história engraçada para contar, enfim se somos úteis de algum modo. Em outras palavras, somos queridos apenas nos bons momentos, quando estamos no auge do sucesso, quando tudo parece dar certo e enquanto o nosso barco navegar em águas tranquilas. Entretanto sabemos que ninguém consegue ter sempre uma vida serena e tranquila o tempo inteiro. Ninguém de fato está a salvo dos tempos ruins, dos momentos de crises financeiras e pessoais e por isso mesmo, não deve ser simplesmente descartado e ignorado pelos seus semelhantes.

Nunca estivemos tão solitários e carentes de um abraço amigo e desinteressado, de pessoas corajosas e dispostas a nadar contra a maré por um mundo melhor. Se os laços humanos estão se tornando a cada dia mais frágeis pela nossa indiferença, precisamos urgentemente rever nossos valores para voltarmos a ser sensíveis e ter empatia para como o nosso próximo. Precisamos reaprender a olhar as pessoas ao nosso redor e entender o porquê do seu sofrimento, da angustia de sua alma, da insônia, do medo e daquela lagrima oculta no seu olhar. Nossas relações necessitam ser totalmente livres do egoísmo e construídas de fortes laços de amor e solidariedade.

Embora as coisas estejam ruins, acredito de verdade que ainda podemos resistir, nos defender e sobreviver, resgatando e desenvolvendo outros valores e mecanismos de relações humanas que, por sua vez, passam ao lardo da indiferença. Para mim é inadmissível que a dor do outro não nos incomode ao ponto de não nos causar desejos de ajudá-lo de alguma forma. É por isso que lhes peço amigos: mais amor, por favor!