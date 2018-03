Jesus, o Divino

Helio Silva –

Semana Santa. Cristãos se reúnem para os atos religiosos centrados no martírio de Jesus, da traição de Judas ao momento final no Calvário. Nesses ritos é como se as horas dolorosas desde a prisão sintetizassem e resumissem a vinda do Cristo, tudo o antes, as pregações, os milagres e a disposição de imolar-se, até o anúncio e o prólogo de sua morte na cruz.

Entretanto, a morte de Jesus, evento físico e no plano humano, é um fração da sua condição de Redentor da Humanidade. Os castigos, a condenação e o tipo da pena capital de Jesus compunham lei romana aplicada a quem, infringindo essa lei, não fosse cidadão romano.

Um exemplo: 70 anos antes, por desafiarem Roma, seis mil seguidores do gladiador Spartacus foram crucificados em um mesmo dia, eles e suas cruzes em exposição na Via Apia, então principal acesso à sede do Império.

Prender, torturar, submeter o preso às indignidades de uma custódia cruel e, finalmente, cravá-lo em uma cruz para morrer em agonia lenta foi costume até o século IV da Era Cristã. Assim, de um ponto de vista histórico, Jesus foi à crucificação por ser um galileu portador de uma atuação pública em desacordo com os interesses, as leis e a praxe sócio-política da presença do Império Romano na Judeia, o que, mesmo em nada nos convencendo, explica a conduta de seus juízes e algozes.

Entretanto, no Jesus histórico há o Jesus Nazareno e que, vindo ao Mundo com Desígnios Superiores, despojou-se da sua condição sobre-humana para perecer tal um de nós, submetidos que somos ao destino infalível do nascer para viver e do viver para morrer.

Esse Jesus sagrado poderia desfazer as maquinações de Herodes Antipas, do Sinédrio e de Pilatos e livrar-se de uma condenação iníqua seguida de pena de morte, à época tida por humilhante e vergonhosa.

Se quisesse, esse Jesus faria ruir a Roma de César, mas não estava ali para disputar impérios terrenos. Ciente de que o Reino de Seu Pai era outro, não se compôs com os fariseus e as conveniências do governador romano e, sempre divino, perdoou o clamor da turba em favor de Barrabás.

A divindade é o que eleva Jesus na sua indeclinável e sagrada missão de sacrificar-se em benefício nosso.

Lembremos que Jesus, nos momentos finais da sua agonia, teria clamado aos céus: Eli, Eli, lama sabactani?. “Senhor, Senhor, por que me abandonaste?” Ali, um momento humano, episódico, temporal, História. O Jesus, Filho de Deus, esteve e está além dessa precariedade, não tem finitude, é Transcendência e Eternidade e, cumprido o que Lhe coube neste Mundo, é hoje e sempre o emissário de uma Luz que se espraia sobre a Humanidade para identificar o Amor nas práticas da solidariedade, da compaixão e da mão estendida a quem busca tolerância, perdão e arrimo. Jesus vive na Sua mensagem, a ser compreendida, e no Seu legado, a ser exaltado e seguido todos os dias.

Helio Silva, Advogado em Rio Preto.