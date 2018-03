CRÔNICA de Marquinhos Dóres –

Vai se trocar, mulher! Já deveria estar pronta, Helena Maria! Ara, sô… pouco me importa se você não gosta que eu te chame assim, já estou de saco cheio da sua moleza, o jantar está marcado pras oito horas e você ainda com esses bobes no cabelo! Nossa… como você é lerda, heim figura! Helenaaa… Helena! Já faz vinte e cinco minutos que estou te esperando plantado aqui na sala e nada! E aí, vai ou não vai?! Helenaaa!!! Que roupa é essa?! Onde você pensa que vai?! Por que está vestida desse jeito? Para ir à casa dos nossos amigos?! Que roupa é essa, mulher? Isso é coisa que se vista?! Vai trocar. Por quêêê!!! Porque eu disse que é pra trocar e é isso que você vai fazer, Helena! O que você não está entendendo? Quer que eu desenhe? O que você está pensando da vida, cabecinha oca?! O que você tem dentro do seu miolo? Quer saber, agora você não vai nem vestida de freira! E cala essa boca! Não vou soltar o seu braço coisa nenhuma e não venha com essa porque sei que não estou te machucando. E tem mais, lágrimas de crocodilo não me comovem. Você acha que eu tenho cara de tonto, heim Helena Maria… responde?! Onde já se viu uma mulher casada, vestindo uma saia que fica no meio das coxas! Olha pra mim e vê se eu tenho cara de panaca! O que você está querendo com essa mandioca branca toda de fora? Já pensou você andando pela rua com uma roupa dessas!!! Já imaginou os ambulantes, os garagistas e os porteiros?! O que eles vão comentar?! O que você quer é causar, né… pensa que não te conheço?! E pode calar a boca, Helena Maria… estou tendo muita paciência com você! Não estou te dando esporro nenhum, mas apenas tentando enfiar alguma coisa nessa sua cabecinha oca. Você acha mesmo que estou dando uma de machão?! E qual é o problema que o seu irmão está pra chegar?! Não falo baixo coisíssima nenhuma! Você acha que eu tenho medo dele?! O seu irmão é igualzinho a você, da sua laia! Eu estou apenas cumprindo o meu papel, papel de marido, estou no meu direito! E você está esperando o que pra mudar de roupa? Eu grito sim, pra ver se derrete a cera do seu ouvido! E se o bosta do seu irmão aparecer eu me entendo com ele também. É um imbecil igualzinho à irmã dele. KA ENTRE NÓS… e aí cunhado, tudo bem com você? Vamos entrando, fica a vontade meu querido! Caramba… você está cada vez mais forte!!! Quando vai ser a sua próxima luta? Eu e sua irmã estamos de saída para um jantar na casa dos Oliveira, você viu como ela está linda de vestido novo?!

