Por que a Páscoa tem ovos e coelhinhos?

Coelho virou símbolo da Páscoa por ser símbolo da fertilidade

Um detalhe que você precisa ficar por dentro para explicar ao seu filho quando ele crescer

Cena em que Moisés abre o Mar Vermelho para a travessia do povo judeu no desenho animado “O Príncipe do Egito”

Todo ano é a mesma coisa: basta chegar a Páscoa que pipocam por todas as partes os ovos de chocolate e os coelhinhos. Entenda abaixo por que isso acontece e conheça a origem do feriado.

1 – Páscoa significa passagem

Páscoa é uma palavra de origem hebraica que significa passagem. Judeus e cristãos comemoram a data, mas por motivos diferentes.

2 – Saída do Egito

Para os judeus, o feriado significa a saída do Egito, conduzidos por Moisés. Dizem que o profeta ordenou que os hebreus, na noite do 14º dia do primeiro mês da primavera, matassem um carneiro, assassem o animal e o comessem com pão sem fermento.

3 – Ressurreição

Para os cristãos, a Páscoa relembra a ressurreição de Jesus Cristo. Ela é comemorada após a Páscoa dos judeus. A data foi definida no Concílio de Niceia, no século 4. A Páscoa dos cristãos ocorre no primeiro domingo posterior à primeira lua cheia a partir de 21 de março. É por isso que ela sempre cai em um dia diferente.

4 – E os coelhos?

A tradição dos coelhos e do Coelhinho da Páscoa surge depois dessa história toda. Ela aparece pois o coelho é o símbolo de vida e da fertilidade, além de ser um dos primeiros animais a aparecerem após um inverno rigoroso.

5 – Coelho bota ovo?

Não, como a maioria dos mamíferos, os coelhos não botam ovos. A tradição de presentear pessoas com ovos na Páscoa surgiu pois os ovos também são símbolo de vida e de renascimento. Afinal, de dentro de um ovo sempre sai uma nova vida, não é? A tradição é antiga, de pelo menos três mil anos antes de Cristo. Mas, naquela época, não eram ovos de chocolate, como conhecemos hoje, e sim ovos de galinha pintados à mão.

Ovos de Páscoa, no princípio, eram ovos de galinha pintados; hoje são de chocolate