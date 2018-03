Prefeito recebe Associação de Moradores do bairro Pró Povo e adjacências

Os moradores Osvaldo Pereira Lopes, conhecido como “Vá” e Maria Lúcia Christo Lopes foram recebidos pelo prefeito João Dado

Na manhã desta quinta-feira (29), o prefeito João Dado, recepcionou em seu gabinete, os membros da Associação de Moradores do bairro Pró Povo e adjacências. Os moradores foram representados por Osvaldo Pereira Lopes, conhecido como “Vá”, e por Maria Lúcia Christo Lopes, que apresentaram questões para um trabalho conjunto entre Prefeitura e comunidade, visando o desenvolvimento daquela região.

Foram tratadas diversas questões, como a reforma da quadra localizada próxima ao CRAS Norte, que levará mais esporte e lazer para a região que abrange os bairros Pró Povo, Jaboticabeiras, Jardim Ana e Cidade Jardim. Além da criação de uma área destinada a estacionamento no Horto Florestal, a fim de facilitar o acesso ao local, fazendo com que cada vez mais famílias possam desfrutar do espaço com maior comodidade.

“Foi uma conversa muito proveitosa e ficamos muito felizes de ver que a comunidade está cada vez mais empenhada em trabalhar em conjunto com a Prefeitura, para que possamos desenvolver cada vez mais aquela região. Todos os pontos abordados são muito relevantes e seguiremos trabalhando para que a comunidade da região Norte seja cada vez mais valorizada”, ressaltou o prefeito João Dado.