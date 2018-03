SEMANA SANTA: Fieis participarão de encenação da Via Sacra na Concha Acústica

Neste ano, serão apresentadas 27 cenas entre passagens da vida de Jesus e outras relacionadas sobre a Campanha da Fraternidade

Os fiéis das Paróquias Nossa Senhora Aparecida e São Bento participarão, nesta Sexta-feira Santa (30), da tradicional encenação da Paixão de Cristo, que será realizada na Concha Acústica. O evento terá início às 19h30 e é aberto para toda a comunidade.

Neste ano, serão apresentadas 27 cenas entre passagens da vida de Jesus e outras relacionadas sobre a Campanha da Fraternidade, que tem como tema neste ano “Fraternidade e superação da violência”.

Segundo Caio Megiani, um dos organizadores do evento, a encenação deste ano terá uma grande novidade. “Iremos propor nesse ano uma nova abordagem da Campanha da Fraternidade, pois mostraremos uma única história em todas as cenas que são destinadas a Campanha, exibindo uma história de sofrimento e superação associada a história da Paixão de Cristo”.

Para ele, as cenas principais são a da condenação e crucificação de Jesus. A primeira cena será sobre a Campanha da Fraternidade e retratará a violência contra os idosos. Já a última cena será a Ascensão do Senhor.

Mais de 40 pessoas estão participando dos ensaios que tiveram início no começo deste mês, sendo que os atores são todos voluntários e membros das paróquias.

O músico Gildo Ferreira interpretará Jesus Cristo pela décima terceira vez. Ele afirma que as cenas que lhe trazem maiores emoções são as da crucificação e da última ceia. “Quando eu estou representando Jesus, procuro mostrar com todo o meu coração, através dos meus gestos, palavras e até na forma de atuar, um pouco do que o maior Homem que passou por essa terra sofreu para nos resgatar da morte eterna, tentando assim poder atingir o coração das pessoas que estão assistindo a encenação e mostrar que temos um Pai que nos ama infinitamente” afirma Gildo.