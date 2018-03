VOTUPORANGA- PT lança Comitê em Defesa da Democracia

Em visita a redação deste Diário na tarde de ontem: Murilo (PT Votuporanga), Beto do PT, Mario Coutinho (PT Votuporanga), Chico Garcia (PT de Araçatuba), Renato Simões (PT nacional) e Rosa Chiqueto, presidente do PT na região de Votuporanga

Danilo Liévana de Camargo

O diretório do Partido dos Trabalhadores lançou na noite de ontem um manifesto popular em defesa da democracia, segundo os organizadores, “para que o ex-presidente Lula possa ser candidato nas próximas eleições”.

A reunião foi comandada por Renato Simões coordenador nacional do programa à pré-candidatura à presidência, de Luís Inácio Lula da Silva.

Segundo informações de Simões o PT conta nesta ação popular com o apoio de 6 partidos, entre eles o PSOL, P C do B, PCO, PDT e PSB, que irão lançar simultaneamente 4 pré-candidatos à presidência.

Simões explica que hoje existe no país uma insegurança jurídica e que os membros do Partido aguardam a decisão do STF para o próximo dia 4. Simões comenta que, mesmo que Lula mesmo condenado em 2ª instancia e que vá preso, ele ainda poderá ser candidato à presidência no tempo em que o processo crime transitar em julgado.

Renato Simões disse que a proposta do comitê é disseminar a informação de que Lula é inocente, para tanto, o Partido irá distribuir panfletos, realizar vigílias, mutirões, etc.

Para reunião de ontem à noite foram convidados integrantes do Partido da macro e micro região do diretório do PT. Simões conta que um grupo de Valentim Gentil irá desenvolver a mesma ação de Votuporanga.

Renato Simões, que estava acompanhado da presidente do PT local, Rosa Chiqueto, disse que “Existe arbitrariedade por parte do Juiz Moro, é perseguição judicial, Lula pode responder esse processo crime liberdade. Depois que superarmos o 4 de abril a nossa preocupação é com o 2º processo de Lula (TSE – Ficha Limpa). O prazo para registrar sua candidatura termina no dia 15 de agosto e mesmo que ele estiver preso, mesmo assim, poderá ser candidato, já que deverá ser inocentado em 3ª instancia, daqui a dois anos”, finaliza Simões.