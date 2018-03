Votuprev comemora seis anos neste domingo

Previdência

Com mais de 2 mil segurados, Votuprev já concedeu cerca de 110 benefícios e possui patrimônio de R$ 96 milhões

Há seis anos, os servidores públicos municipais de Votuporanga podem contar com o Instituto de Previdência do Município (Votuprev) na prestação de serviços de concessão de benefícios e aposentadorias. Inaugurado em 1º de abril de 2012, o órgão já se consolidou entre os institutos mais bem geridos do Estado de São Paulo e, atualmente, conta com mais de 2 mil segurados e um patrimônio de R$ 96 milhões.

Desde sua criação, o Votuprev já concedeu um total de 107 benefícios a servidores municipais, entre aposentadorias e pensões. O órgão também trouxe mais agilidade aos processos de concessão.

Enquanto no sistema nacional, só o agendamento do primeiro atendimento pode demorar até 60 dias, no município, o Instituto concede aposentadorias num prazo máximo de 30 dias, caso toda a documentação do beneficiário esteja correta.

De acordo com o diretor-presidente do Votuprev, Adauto Mariola, os números demonstram a consistência e a segurança do sistema implantado pelo órgão, que, só ao longo do último ano, apresentou uma evolução de 40% em seu patrimônio. “Em abril de 2017, encerramos o período de carência de cinco anos, determinado pela lei de criação do Instituto. A partir de então, passamos a conceder os benefícios com recursos próprios e não mais de entes como a Prefeitura ou a Câmara Municipal, por exemplo. Isso significa que, ao longo desse período, o órgão somente arrecadou capital, de modo que, hoje, o segurado poder ficar tranquilo quanto à solidez do nosso sistema”, afirmou.

Fazem parte da estrutura administrativa do Votuprev: uma controladoria interna, os conselhos fiscal e de administração e o comitê de investimentos, consolidando uma gestão profissional e com a participação dos servidores.

“Muito tem se falado sobre déficit na previdência, mas o que vemos no Instituto de Votuporanga é um regime próprio muito bem equilibrado financeiramente, com uma receita muito superior à despesa. Isso mostra o comprometimento e o respeito que a administração municipal tem com o Votuprev e seus segurados, mantendo o pagamento das contribuições rigorosamente em dia”, finalizou Adauto.