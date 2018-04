Alckmin anuncia duplicação de trecho da “27”

Carlão, Junior Marão e João Dado conquistaram a duplicação junto a Alckmin para Votuporanga

A conquista, trabalho conjunto do deputado estadual Carlão Pignatari, do ex-prefeito Junior Marão e do atual, João Dado, com apoio dos vereadores

Autorização confirma liberação feita governador quando da inauguração da recuperação da pista

A Estrada Vicinal Adriano Pedro Assi, mais conhecida como Estrada do 27, terá um trecho, em seu início, em Votuporanga, duplicado. A autorização foi dada pelo governador Geraldo Alckmin, nesta segunda-feira (2), no Palácio dos Bandeirantes, quando ele anunciou um pacote de investimentos da ordem de R$ 506,3 milhões para obras de modernização e recuperação de rodovias estaduais e estradas vicinais.

Em outubro de 2017, Alckmin participou da cerimônia de inauguração da recuperação total da pista, que liga Votuporanga à Usina COFCO Agri e Sebastianópolis do Sul, com acesso à SP 310 — rodovia Feliciano Sales da Cunha, oportunidade em que atendeu solicitação do prefeito de Votuporanga, João Dado, para duplicação do início da pista. Alckmin propôs que o Estado pagaria 90% dos custos e o município os 10% restantes. A obra está orçada em R$ 711.590,06, em 593,82 metros, em frente ao Condomínio Athenas.

A pista foi recuperada porque estava toda esburacada, sem condições de tráfego seguro. Foram executados serviços em 19,5 quilômetros a um custo de R$ 4,5 milhões, numa parceria entre o Governo do Estado, Município e a Usina COFCO Agri.

A estrada recebeu asfalto e sinalização novos. Os trechos mais deteriorados receberam também um procedimento especial para aumentar ainda mais a vida útil do material aplicado e proporcionar um serviço com mais qualidade. Também foram feitos procedimentos nos acostamentos laterais da estrada para proporcionar mais segurança aos condutores.