COLÉGIO UNIFEV – Alunos realizam almoço típico inspirado no Império Romano

Ação encerrou estudos sobre as civilizações antigas; trabalho analisou costumes e tradições de povos que habitaram as regiões de Roma, Grécia e Babilônia

Os alunos da 1ª série do Ensino Médio do Colégio Unifev participaram de um almoço cultural, inspirado no período do Império Romano, na última terça-feira (dia 27). A ação encerrou os estudos sobre as civilizações antigas, desenvolvidas por meio da disciplina de História da Arte.

Durante a confraternização, a praça de alimentação da Cidade Universitária foi decorada com enfeites produzidos pelos estudantes, como jardins suspensos (em alusão à Babilônia) e vasos cerâmicos (típicos da Grécia antiga).

Para entrar ainda mais no clima, os estudantes também usaram trajes característicos da época.

De acordo com o docente responsável pela atividade, Prof. Esp. Paulo Eduardo de Mattos Stipp, a atividade serviu para reforçar o conteúdo e oferecer às turmas uma experiência mais realística.

“Foi uma excelente maneira de trabalhar a interdisciplinaridade dentro da Escola, pois ao mesmo tempo em que os alunos confeccionavam itens históricos, analisavam e discutiam os costumes e tradições daqueles povos,” finalizou.