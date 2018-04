Entidades beneficentes recebem leite arrecadado em eventos da ACV

A entrega foi neste sábado (31/3); os 600 litros de leite foram distribuídos para o Lar São Vicente de Paulo e a Apae

Mais uma vez a solidariedade ajudou a dar força para o trabalho realizado por entidades beneficentes de Votuporanga. A ACV – Associação Comercial de Votuporanga tem buscado, cada vez mais, incentivar a cooperação da sociedade com as ações sociais desenvolvidas, por isso em seus eventos têm contado com a doação de leites, como ocorreu no Fórum de Gestão Empresarial, promovido em fevereiro, e a palestra “A reforma trabalhista na prática”, no fim de março.

Com isso, a ACV arrecadou 600 litros de leite, que foram entregues neste sábado (31/3), no auditório da entidade, para representantes da Apae –Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – e do Lar São Vicente de Paulo. “Para nós é um momento de grande alegria e reflexo da solidariedade de cada pessoa que participou dos nossos eventos e abraçou a causa”, comentou o presidente da Associação Comercial, o advogado e empresário Celso Penha Vasconcelos.