Homem é preso após furtar objetos dentro de carro

A prisão do individuo ocorreu na Chácara Aviação na última quarta-feira

Durante patrulhamento pela cidade durante a madrugada desta última quarta-feira, policiais militares realizaram a prisão de um homem de 34 anos por furto qualificado, no bairro Chácara Aviação. O flagrante se deu após avistarem o veículo estacionado na rua Ângelo Bereta com as portas traseiras abertas e em seguida, o suspeito se afastava do carro a pé e com uma mochila. Após a conferência do conteúdo, foram encontrados uma carteira feminina com documentos e outros objetos da vitima.