JUSTIÇA ELEITORAL: Outdoor de Bolsonaro na avenida é “propaganda eleitoral” alega advogado

Outdoor foi instalado na avenida do Assary

Cópia da representação feita pelo advogado Bruno Caires à Justiça Eleitoral

Da Redação

Um outdoor, instalado no último domingo (1º) na avenida João Gonçalves Leite (Assary), fruto de uma ‘vaquinha virtual’ realizada por simpatizantes do pré candidato a presidência da República, Jair Bolsonaro, foi alvo de uma denuncia à Justiça Eleitoral de Votuporanga, impetrada pelo advogado Bruno Caires. Na representação, ele pede uma liminar em face da presidência do PSL (Partido Social Liberal) –propaganda irregular- com base nos artigos 36, 36 A e 39 VIII, todos da lei número 9.504 de 1997.

O advogado pede à Justiça a retirada de outdoor que seria uma suposta propaganda eleitoral de Jair Messias Bolsonaro em Votuporanga.

Em entrevista concedida ao site Folha Regional de Votuporanga, o advogado alega que “O que deve ficar muito claro é que em momento algum a ação proposta pretendeu silenciar a representatividade de um segmento da sociedade. Manifestações contribuem para o processo democrático e o que se pretende aqui é o fortalecimento da Democracia. Para tanto, a lei eleitoral deve ser respeitada na medida em que estabelece prazos para a discussão de caráter personalíssimo. O direito tutelado na ação é a garantia da isonomia para que todos os candidatos tenham a mesma possibilidade de divulgação de suas propostas e projetos.”

“Vaquinha Virtual”

A campanha virtual intitulada “Outdoor Pró Bolsonaro” começou no ultimo dia 13, com o intuito de arrecadar R$400,00 e se encerraria no dia 11 de junho de 2018. Segundo informações postadas no site criado para a “Vaquinha Virtual” no espaço de 15 dias foi arrecadada a quantia de R$910,00.

O outdoor foi instalado neste domingo dia 1º de abril na avenida João Gonçalves Leite, (Assary).