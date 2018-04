Ladrões atacam farmácia em Fernandópolis

Imagens de câmeras de segurança serão usadas para identificar os assaltantes.

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Fernandópolis já apurar e investigar um assaltou em uma farmácia ocorrida no início da madrugada do último sábado, dia 31, no centro de Fernandópolis.

Segundo registro da PM, dois indivíduos não identificados entraram na farmácia Droga Silva, na esquina da rua Brasil com a Manoel Marques Rosa e um deles, em posse de um revolver, apontou a arma para um funcionário que estava no caixa.

Após efetuarem o crime, os dois fugiram em um veiculo de cor branca, tomando rumo ignorado. A quantia roubada não foi revelada pelos proprietários do estabelecimento.