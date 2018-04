LIDE: Encontro em Rio Preto traz presidente da Riachuelo

Flávio Rocha, presidente da Riachuelo

Evento terá palestras, debates e feira de expositores, além de grandes nomes do mundo das franquias

O Grupo de Líderes Empresariais promove nesta terça- feira dia 3, o I Encontro de Varejo e Franchising LIDE Rio Preto. O encontro, considerado o maior do setor na região, acontecerá das 7h30 às 14h no Villa Conte.

Durante toda a manhã filiados ao LIDE Rio Preto e LIDE Futuro Rio Preto vão acompanhar palestras e debates com Flávio Rocha, presidente da Riachuelo; Emerson Destro, presidente da ABAD e diretor da Destro Atacadista; Édson Guandalini, diretor Comercial das Lojas Lívia; Altino Cristofoletti Junior, presidente da ABF e fundador da Casa Construtor; Antônio Carlos, fundador do Rei do Mate e Filipe Sisson, fundador da iGUi Piscinas.

“Queremos fomentar esses segmentos que colocam a região Noroeste paulista em destaque no Brasil e contribuir ainda mais para o crescimento dos profissionais e empresas”, afirma Marcos Scaldelai, presidente do LIDE Rio Preto. “Para isso, selecionamos nomes de peso e organizamos uma feira com empresas que formam um ecossistema perfeito para esses negócios.”

Pela primeira vez o LIDE Rio Preto faz um evento neste formato aos filiados das cidades de São José do Rio Preto, Catanduva, Votuporanga, Fernandópolis, Bebedouro, Jales e Mirassol, que poderão visitar a feira e ampliar o network e a geração de negócios com empresas da nossa região que oferecem produtos e serviços ligados ao varejo e franchising.

Entre os expositores estão TOTVS Rio Preto, LED Comunicação, Caza M Marketing e Comunicação, Rodobens Consórcio, INEPAD Consulting, Editora Ferjal, RZD Consultoria e Gestão de Franquias, Pandin Soluções em Ambientes, Rodonaves Transportes e Encomendas, Unimed, Beta Bozzani Soluções Inovadoras e Didáctica.

Serviço

I Encontro de Varejo e Franchising LIDE Rio Preto

3 de abril de 2018 | Das 7h30 às 14h

Buffet Villa Conte – Rod. Washington Luiz, s/n – km 430, São José do Rio Preto

Programação

7h30 – Credenciamento | Exposição dos Fornecedores

8h30 – Início do evento

9h – Palestra “O papel do empresário na mudança do cenário político brasileiro”. Lançamento do Movimento Brasil200, com Flávio Rocha, presidente da Riachuelo.

9h30 – Debate “Como o varejo pode potencializar o crescimento econômico”, com Flávio Rocha, presidente da Riachuelo; Emerson Destro, presidente da ABAD e diretor do atacadista Destro; e Édson Guandalini, diretor Comercial das Lojas Lívia.

10h30 – Break | Exposição dos Fornecedores

11h – Debate “Franchising: como inovar para ser referência e atingir satisfação máxima na relação com os franqueados” com Altino Cristofoletti Junior, presidente da ABF e fundador da Casa Construtor; Antônio Carlos, fundador do Rei do Mate; e Luis Filipe e Souza, fundador da iGUi Piscinas.

12h30 – Networking & Snacking | Exposição dos Fornecedores

14h – Encerramento

Sobre o LIDE Rio Preto

Fundado no Brasil, em 2003, o LIDE – Grupo de Líderes Empresariais é formado por líderes empresariais de corporações nacionais e internacionais, que se preocupam em sensibilizar o empresariado brasileiro para a importância de seu papel na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e consciente. Atualmente, o Grupo conta com unidades regionais, internacionais e setoriais, totalizando 26 frentes de atuação. Presidido por Marcos Scaldelai com apoio do vice-presidente Fabricio Vaccari, o LIDE Rio Preto é formado por 93 empresas filiadas de São José do Rio Preto e noroeste paulista que, juntas, faturam mais de R$17 bilhões ao ano. Além de 105 jovens empreendedores filiados ao LIDE Futuro Rio Preto.

www.lideriopreto.com.br