Motorista de Votuporanga morre em acidente

O carro que Carlos Alberto Santos, 31 anos, funcionário do Guincho Mazzon dirigia, bateu na traseira de um caminhão canavieiro

O acidente aconteceu por volta das 21h horas, na sexta-feira, dia 30, na SP 320 – Rod. Euclides da Cunha, no sentido Fernandópolis a Votuporanga.

Carlos Alberto Santos, 31 anos, funcionário do Guincho Mazzon retornava de Fernandópolis para Votuporanga, quando por motivos a serem apurados pela Polícia Científica, houve a colisão traseira do veículo contra o caminhão que transportava cana.

O corpo do votuporanguense foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Fernandópolis para exame necroscópico e liberado no sábado para o Velório e sepultamento, que aconteceu no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Carlos Alberto deixa um filho pequeno, além de demais familiares e um vasto círculo de amigos.