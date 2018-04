Nada a Perder – Contra Tudo. Por Todos

Cine Votuporanga

Cinebiografia autorizada do bispo evangélico Edir Macedo (Petrônio Gontijo), empresário fundador e líder espiritual da Igreja Universal do Reino de Deus e proprietário da Record TV. Baseado nos livros da trilogia homônica, conta a história do self made man que enfrentou diversos momentos de turbulência enquanto perseguia sua convicção.

Direção: Alexandre Avancini

Elenco: Petrônio Gontijo, Dalton Vigh, Beth Goulart mais

Gêneros Biografia, Drama

Nacionalidade Brasil

CINE VOTUPORANGA – diariamente às 14h, 16h30, 19h e 21h30.