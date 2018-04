O Cortiço: Arte Mídia apresenta um clássico da literatura

A Cia. Arte Mídia, de Rio Preto, leva ao palco do Centro de Convenções jornalista “Nelson Camargo” o projeto teatral “O Cortiço”. O espetáculo será apresentado no dia 24 de Abril, com sessões às 10h e 20h.

A peça é baseada na obra de Aluísio Azevedo, considerada um dos primeiros romances brasileiros a dar voz aos trabalhadores, e que encontra paralelos com os dias atuais.

Romance que marcou o movimento literário realismo-naturalismo no Brasil, O Cortiço, publicado em 1890, por Aluísio Azevedo, figura na lista de leituras obrigatórias dos principais vestibulares do País. A relevância de O Cortiço está justamente no painel social do Rio de Janeiro do fim do século 19 construído por Azevedo. É considerado um dos primeiros romances brasileiros a dar voz a trabalhadores e personagens do povo.

“O romance denuncia a exploração e as péssimas condições de vida dos moradores das estalagens e dos cortiços. E é essa crítica que buscamos evidenciar em nossa adaptação, que segue uma linha bastante realista”, destaca Neves. Um dos trunfos da montagem é relacionar o contexto do romance com a sociedade atual, evidenciando que as diferenças sociais ainda fazem parte da dinâmica brasileira.

Serviço

Da obra de Aluísio Azevedo, com concepção e direção de Daniel Neves. O espetáculo será apresentado dia 24 de Abril, com sessões às 10h e 20h no Centro de Convenções de Votuporanga. Os ingressos custam R$30,00 (inteiro) e R$20,00 (antecipado) e R$15,00 (meia entrada). Indicado para alunos a partir do 8° ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio.