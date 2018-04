Prefeito participa de cerimônia da AET

Voltada para veículos de carga, Autorização Especial de Trânsito será emita online, dispensando deslocamentos e a circulação de documentos físicos

O prefeito João Dado esteve em São Paulo, nesta segunda-feira (2/4), em busca de recursos para o munícipio e também para acompanhar o anúncio de importantes medidas relacionadas à gestão da malha rodoviária pelo Governo do Estado.

Um dos destaques da solenidade foi o lançamento da Autorização Especial de Trânsito Eletrônica (AET Digital), desenvolvida pela Secretaria de Logística e Transportes, por meio da DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A, em parceria com o Departamento de Estradas e Rodagens (DER).

A cerimônia foi realizada no Palácio dos Bandeirantes e contou com a presença do governador Geraldo Alckmin, do secretário de Logística e Transportes, Laurence Casagrande Lourenço, e do superintendente do DER, Ricardo Volpi.

AET Digital

A Autorização Especial de Trânsito (AET) é um documento expedido pelo DER, para veículos ou combinações de veículos utilizados no transporte de cargas e que não se enquadram nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

Antes, as solicitações do documento eram feitas exclusivamente no Atendimento Público Centralizado (APC), localizado na sede do DER, na capital paulista. O processo cumpria trâmites extensos, desde a apresentação da documentação e o preenchimento dos formulários, até a retirada presencial da AET física.

A partir de agora, a autorização será emitida online, em formato PDF, e assinada digitalmente, eliminando tanto o serviço de balcão quanto a necessidade de deslocamentos e da circulação física de documentos.

O novo sistema será oferecido por meio do Via Digital, uma plataforma eletrônica multisserviços, que pode ser acessada a partir de qualquer dispositivo conectado à internet, por meio do link: www.viadigital.sp.gov.br.

Como solicitar

Para solicitar a AET Digital, o requerente deve preencher seu cadastro online, no link: goo.gl/rpZquA; pagar o boleto que receberá por e-mail; e fazer o download do documento em arquivo PDF. A AET pode ser requisitada por meio de dispositivos móveis conectados à internet, em qualquer região do país.

Num primeiro momento, os usuários poderão solicitar a AET Digital com o apoio de equipes do DER e DERSA, por meio de uma operação assistida. O atendimento no balcão também continuará disponível pelos próximos 60 dias. A partir daí a AET, deverá ser solicitada exclusivamente pela plataforma Via Digital.