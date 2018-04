Seleção Começa a disputa pelas últimas vagas

Jogadores do Brasil voltam a campo após amistosos e disputa pelas últimas vagas na Copa fica cada vez mais acirrada.

Já se foram os dois últimos amistosos antes de Tite anunciar a lista de convocados para representar o Brasil na Copa do Mundo de 2018. Depois das vitórias sobre Rússia e Alemanha, os jogadores voltaram aos seus clubes. E a grande maioria entrou em campo no fim de semana. Destaques no ”Radar da Seleção” para Daniel Alves, que chegou ao 36º título na carreira com a conquista da Copa da Liga Francesa pelo Paris Saint-Germain, e para o trio Jesus, Talisca e Taison, que balançou as redes.

Vale lembrar que três jogadores importantes seguem se recuperando de lesões. Casos de Neymar, que fraturou o quinto metatarso do pé direito, e dos laterais-esquerdos Filipe Luís (fratura na fíbula) e Alex Sandro (lesão muscular). Se o camisa 10 já está garantido na Copa, os dois últimos disputam uma vaga.

Mas você pode se perguntar: “Essa turma citada abaixo é a que vai para Copa?”. Alguns sim, como já confirmou o técnico Tite. Mas no geral se trata de uma análise baseada nas últimas convocações (a lista final sai em maio). Eventualmente, um ou outro jogador pode entrar de acordo com suas performances.

Goleiros:

Alisson (Roma)

Titular no empate de 1 a 1 com o Bologna fora de casa. Não teve culpa no gol e ainda fez quatro boas defesas.

Ederson (Manchester City)

Titular na vitória fora de casa por 3 a 1 sobre o Everton. Atuação segura e com direito a iniciar a jogada do segundo gol após lançamento para Sané.

Neto (Valencia)

Poupado, foi banco na vitória de 1 a 0 sobre o Leganés.

Cássio (Corinthians)

Foi titular na primeira partida da final do Campeonato Paulista. Escorregou no lance do gol que deu a vitória ao Palmeiras por 1 a 0.

Laterais:

Daniel Alves (PSG)

Titular na vitória de 3 a 0 sobre o Mônaco que garantiu o título da Copa da Liga Francesa. Teve boa atuação tanto no ataque quanto na defesa e conseguiu seu 36º título na carreira, se tornando o jogador em atividade mais vitorioso do planeta.

Fágner (Corinthians)

Demonstrou raça, fez alguns bons cruzamentos, mas nada muito efetivo na derrota de 1 a 0 para o Palmeiras no primeiro jogo da decisão do Paulistão.

Danilo (Manchester City)

Entrou aos 41 minutos do segundo tempo da vitória sobre o Everton e ficou pouco tempo em campo.

Ismaily (Shakhtar Dontesk)

Titular, atuou os 90 minutos na vitória de 3 a 0 sobre o Zorya que deixou o Shakhtar mais próximo do título ucraniano. Levou cartão amarelo no primeiro tempo.

Marcelo (Real Madrid)

Poupado para o duelo da Champions contra a Juventus, não participou da vitória fora de casa por 3 a 0 sobre o Las Palmas.

Zagueiros:

Marquinhos (PSG)

Foi banco na vitória de 3 a 0 sobre o Mônaco que garantiu o título da Copa da Liga Francesa ao PSG.

Miranda (Inter de Milão)

Atuação segura como de costume no 3 a 0 sobre o Verona. Terminou a partida com bons números defensivos.

Geromel (Grêmio)

Não foi muito exigido na primeira partida da final do Campeonato Gaúcho. O Grêmio venceu por 4 a 0 e jogou o segundo tempo todo com um jogador a mais.

Thiago Silva (PSG)

Titular na vitória de 3 a 0 sobre o Mônaco que garantiu o título da Copa da Liga Francesa. Capitão do PSG, teve a honra de levantar a taça.

Rodrigo Caio (São Paulo)

Com o São Paulo fora da final do Campeonato Paulista, não jogou no fim de semana. Na última quarta, ficou no banco de reservas no jogo decisivo da semifinal depois de voltar da Seleção.

Meias:

Casemiro (Real Madrid)

Começou como titular o triunfo contra o Las Palmas, mas foi substituído no segundo tempo quando o jogo já estava definido. Foi o segundo atleta que mais ganhou disputas pelo alto (três, contra cinco de Calleri, do Las Palmas).

Fred (Shakhtar Donetsk)

Atuou os 90 minutos do triunfo de 3 a 0 sobre o Zorya. Levou cartão amarelo aos 40 do segundo tempo quando o jogo já estava definido.

Renato Augusto (Beijing Guoan)

Homem de confiança de Tite, o meia teve atuação de destaque na vitória por 4 a 0 sobre o Beijing Renhe, dando assistência para um dos gols e participando ativamente dos outros.

Fernandinho (Manchester City)

Titular na vitória fora de casa por 3 a 1 sobre o Everton. O resultado deixou o City com a mão no título inglês, que pode vir na próxima rodada no clássico diante do Manchester United. Fernadinho é um dos pilares na campanha incrível do time de Pep Guardiola.

Paulinho (Barcelona)

Atuação discreta no 2 a 2 diante do Sevilla. Teve o melhor aproveitamento de passes certos do Barcelona e foi substituído no segundo tempo.

Anderson Talisca (Besiktas)

Fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Alanyaspor com um belo chute de fora da área. Foi substituído no final do segundo tempo para o time gastar o tempo.

Philippe Coutinho (Barcelona)

Jogou os 90 minutos do empate de 2 a 2 diante do Sevilla fora de casa. Teve bom desempenho, sendo o jogador que mais driblou na partida (5). Ainda deu a assistência para Messi fazer o gol do empate do Barça aos 44 minutos do segundo tempo.

Willian (Chelsea)

Titular na derrota de 3 a 1 para o Tottenham. Jogou os 90 minutos e foi o jogador que mais acertou passes (91% de aproveitamento).

Arthur (Grêmio)

Vive boa fase após se recuperar da lesão no tornozelo. Iniciou a jogada que abriu a goleada do Grêmio sobre o Brasil de Pelotas na final do Gauchão.

Diego (Flamengo)

Jogou pela última vez no meio da semana passada, quando o Flamengo foi eliminado do Campeonato Carioca. Não teve uma boa noite contra o Botafogo na semifinal, assim como toda a equipe. As mudanças de Carpegiani no time não deram certo.

Giuliano (Fenerbahçe)

Jogou ontem pelo Campeonato Turco. Apesar de ter ficado fora da lista de convocados para os amistosos contra Rússia e Alemanha, segue confiante em conquistar uma vaga na Copa.

Atacantes:

Gabriel Jesus (Manchester City)

Depois de garantir a vitória do Brasil no amistoso contra a Alemanha, Gabriel Jesus voltou a usar a cabeça e fez um dos gols no triunfo de 3 a 1 sobre o Everton, que deixou o City muito próximo do título inglês. Ele não marcava na Premier League há 12 jogos.

Roberto Firmino (Liverpool)

Não marcou na vitória de 2 a 1 sobre o Crystal Palace fora de casa, mas teve papel importante na partida na construção de jogadas e também na marcação.

Douglas Costa (Juventus)

Começou no banco de reservas e entrou no começo do segundo tempo do clássico contra o Milan quando o jogo estava 1 a 1. Participou das jogadas que deram o triunfo a Velha Senhora por 3 a 1. De quebra, mesmo atuando apenas 45 minutos, foi o jogador que mais driblou na partida com oito lances completados.

Taison (Shakhtar Donetsk)

Abriu o placar na vitória de 3 a 0 sobre o Zorya. O Shakhtar lidera o Campeonato Ucraniano