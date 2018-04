Terremoto Epicentro na Bolívia é sentido em diversas cidades do Brasil

Prédio da Prefeitura de Marília, no interior de SP, foi evacuado após tremor (Foto: Romeu Neto/TV TEM )

Abalo de magnitude 6,8 com epicentro no sul do país vizinho levou ao esvaziamento de prédios em diferentes localidades brasileiras, como São Paulo e Brasília.

Um terremoto de magnitude 6,8 com epicentro na Bolívia aconteceu na manhã de ontem, 02, segundo o USGS, o serviço geológico dos EUA. Reflexos foram sentidos no Brasil, informou o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB). Edifícios foram esvaziados em São Paulo, Brasília e outras localidades brasileiras em decorrência do abalo.

“É um tremor considerável, mas ainda não sabemos de estragos no Brasil e na Bolívia. Qualquer tremor assim tem reflexos. Por isso, as pessoas sentiram aqui”, disse o professor da UnB George Sand França.

Terremoto na Bolívia

Segundo o USGS, o terremoto aconteceu às 9h40 pela hora local (10h40 de Brasília) e teve epicentro no sul boliviano, a 13 km de uma localidade chamada Carandayti, com uma profundidade de 557 km. O jornal local “El Deber” informou que, pela força do abalo, ele foi sentido também em regiões mais ao norte do país, como Cochabamba. A região do epicentro é próxima do norte paraguaio.

Um funcionário do Observatório de San Calixto ouvido pelo “El Deber” disse que não há, até o momento, informações sobre danos a pessoas ou estruturas na Bolívia.

Reflexos no Brasil

Brasília: Foram esvaziados os prédios do SCS, além das sedes da Infraero, da Terracap, da Secretaria de Segurança Pública e do Ministério da Justiça. O tremor também foi sentido por pessoas que estavam no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), no Aeroporto Juscelino Kubitschek e em Taguatinga Norte.