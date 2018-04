Uber cai de viaduto e passageira morre

Um carro caiu de um viaduto da BR-153 na manhã de ontem, em São José do Rio Preto. O veículo, um Fiat Siena, seguia pela BR-153, no sentido Rio Preto/Bady Bassitt, quando o motorista perdeu o controle e o carro despencou de uma altura de 5,7 metros do viaduto da BR-153 e caiu na pista da rodovia Washington Luís, no sentido Vila Toninho/Centro.

Duas pessoas estavam no veículo: o motorista João Carlos da Silva, de 42 anos, que teve ferimentos leves e foi levado para o Hospital de Base, e a passageira, Norma Ramos de Almeida, de 79 anos, que morreu no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro trabalha para o aplicativo Uber.

Ainda não informações sobre as circunstâncias do acidente.

O cruzamento das rodovias Washington Luís (SP-310) com a BR-153 é um dos grandes desafios da engenharia de trânsito em Rio Preto. Em um raio de apenas 1,5 mil metros existem nada menos que 25 alças para entrada e saída de veículos. Algumas delas não têm nem 100 metros de distância uma da outra, o que faz o trânsito nas duas rodovias virar um caos em horários de pico. (Fonte: Diário Web)