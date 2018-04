Votuporanga fornece merenda a 13 mil alunos

Os dados foram informados pela prefeitura de Votuporanga; somente em 2017, foram servidas mais de 2,8 milhões de refeições, em 40 unidades das redes municipal e estadual de ensino

A Prefeitura de Votuporanga fornece aos mais de 13 mil alunos das redes municipal e estadual de ensino uma merenda com cardápio balanceado e índices nutricionais adequados às diferentes faixas etárias atendidas.

Só em 2017, mais de R$ 9 milhões foram investidos na merenda escolar, sendo cerca de R$ 6 milhões provenientes dos cofres municipais e o restante dividido entre os Governos Estadual e Federal. O valor aplicado resultou numa distribuição de mais de 2,8 milhões de pratos, em 40 unidades de ensino. Já neste ano, só até o dia 28 de fevereiro, foram servidas mais de 250 mil refeições.

Além dos alunos matriculados nas 29 unidades de ensino da Prefeitura, também são contemplados com uma alimentação saudável outros 5.754 estudantes da rede estadual, da ETEC “Frei Arnaldo Maria de Itaporanga” e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP).

As refeições são preparadas nas próprias escolas, por profissionais capacitados e desenvolvidos por nutricionistas.

A fiscalização e o controle de qualidade do processo são realizados pelo Setor de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal da Educação, com o apoio do Conselho de Alimentação Escolar (CAE).

Agricultura familiar

Em Votuporanga, todas as frutas, legumes e verduras servidos pela merenda escolar são adquiridos diretamente da agricultura familiar, o que garante a dinamização da economia local, por meio do incentivo à organização e associação das famílias agricultoras.

A medida cumpre com a Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que prevê que ao menos 30% dos recursos destinados ao município para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sejam utilizados na compra de gêneros alimentícios fornecidos por cooperativas e produtores e ligados à atividade agrícola familiar.

Parceria Estado/Município

Neste ano, o prefeito João Dado assinou, junto ao dirigente regional de ensino José Aparecido Duran Netto, o Termo de Aditamento de um contrato, que prevê a continuidade do fornecimento de merenda escolar, pela Prefeitura, aos estudantes da rede estadual de ensino, atendendo a alunos do ensino regular, do 6º ao 9º ano, do ensino médio e da modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos).

O valor repassado pelo Estado, em 2018, é de R$1.605.048,00, divididos em dez parcelas mensais. Um montante 42% maior que o do ano anterior. Durante a vigência do convênio, os recursos transferidos ao município serão voltados para a aquisição de gêneros alimentícios para a cobertura de 200 dias letivos.

Em Votuporanga, a Prefeitura é responsável por mais da metade do valor investido em merenda escolar. No ano passado, segundo a assessoria da prefeitura, dois terços dos recursos voltados para alimentação dos estudantes vieram do Tesouro Municipal.

“Também cabe à Prefeitura gerenciar as finanças, a fim de fornecer uma alimentação nutritiva e balanceada aos alunos das unidades de ensino situadas no município, atendendo às suas necessidades nutricionais e contribuindo para a formação de hábitos alimentares saudáveis, bem como para a melhoria do rendimento escolar”, encerra a nota.